Hat fontos állítás, amelyekkel könnyen megérthetjük a koronavírus-járvány jelenlegi alakulását

A koronavírus-járvány alakulása lett a legfontosabb gazdasági mutató, amelyre most oda kell figyelnünk - állítja az UniCredit Bank elemzésében. A bank közgazdászai megvizsgálták a járványhelyzetet, és hat fontos állítást fogalmaztak meg, amelyek kulcsfontosságúak a jövőbeli kimenetel szempontjából. Vannak benne pozitív fejlemények is (például az Egyesült Államokból), de egészen aggasztóak is (a fejlődő országok kétségbeesett helyzete ilyen). Mi Európában talán úgy érezzük, hogy a közvetlen veszély elmúlt, de a lokális gócpontok megjelenése nagy kockázatokat rejt. Mindenesetre mi a legszerencsésebb régiók között vagyunk jelenleg a világon.