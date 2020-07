Kína eddig nem teljesítette a feltételeket, veszélyben a kereskedelmi háborút lezáró egyezmény

Messze van a januári megállapodásban lefektett célok teljesítésétől Kína, miközben viszonya egyre romlik az Egyesült Államokkal. Júniusban ugyan jelentősen nőtt az import, az ázsiai országnak nagy lemaradást kell behoznia.

A Kínába történő amerikai behozatal továbbra is elmarad a kereskedelmi megállapodásban rögzített szinttől, miközben a két fél romló kapcsolata már a hidegháború hangulatát idézi. Az év első felében Kína a 170 milliárd dolláros idei célösszegnek mindössze a 23%-át teljesítette eddig a Bloomberg számításai szerint. Kínának tehát további 130 milliárd dollárnyi terméket kell vásárolnia, hogy teljesíteni tudja a megállapodásban lefektetetteket.

Kína a januári megállapodásban 200 milliárdnyi amerikai többletvásárlást vállalt a 2017-es szinthez képest 2021 végéig. A megállapodás ideiglenesen megszüntette a kereskedelmi háborút, amelyet a Trump aggályai miatt robbantott ki az amerikai fél, az Egyesült Államok kereskedelmi egyenlege Kínával ugyanis jelentős deficitet mutatott. A koronavírus-járvány és a gazdasági lassulás megakadályozta Kínát abban, hogy felpörgesse az importot az Egyesült Államokból.

Az egyezmény továbbra is sarkalatos pontja a két tagállam viszonyának, amelyet a kémkedési vádak, a diplomáciai kirendeltségek bezárása, és az agresszív retorika jellemez az utóbbi időben.

Ugyan Kína még növeli a vásárlásait, de egyre többen gondolják úgy, hogy akár a kereskedelmi megállapodás is a két ország romló kapcsolatának áldozata lehet. Júniusban például jelentősen nőtt a behozatal, főleg gépjárművek, gyógyszerek, egészségügyi eszközök terén volt nagy ugrás. A szén behozatal megduplázódott júniusban az előző hómapok átlagához képest, de az energiaipari cikkek behozatala összességében csak 5%-án áll az év végére kitűzött célnak.

A mezőgazdasági termények behozatal is nőtt, bár a szójabab- és sertésimport lelassult. A gabonaimport majdnem megháromszorozódott júniusban májushoz képest, ez júliusban is nőhet, mivel Kína két jelentős ügyletet is megkötött amerikai kukoricára. A mezőgazdasági vásárlásokat persze az ágazat szezonális jellege is magyarázza.

Reméljük, hogy az elért megállapodást teljesíteni tudjuk. Kína mindig állja a szavát, és végrehajtjuk az egyezményben foglaltakat

- mondta Hua Chunying, a kínai Külügyminisztérium szóvivője július 16-án.

