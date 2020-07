Tízmilliárd forintnyi államkötvényt vett az MNB

Két hónap kihagyás után indította újra állampapír-vásárlási programját az MNB, kedden összesen 10 milliárd forintnyi kötvényt vásároltak.

Két hónap után hirdetett kedden államkötvény-vásárlási aukciót az MNB, melyek a 2038/A és a 2041/A sorozatú papírokból vásároltak. A jegybank május elején elindított mennyiségi lazítási programja (QE) keretében az eredetileg 1000 milliárd forintosra tervezett keretből alig 150 milliárdnyi eszközt vettek.

Most a 2038/A papírból 10,4 milliárdnyi ajánlatot nyújtottak be a befektetők, ebből 8 milliárdot el is fogadott az MNB. A súlyozott átlaghozam 2,55% volt, ami két bázisponttal volt alacsonyabb a hétfői másodpiaci referenciaértéknél. Ezzel a papírból 29,8 milliárd forintnyi van a jegybanknál, ami a legutolsó adatok szerinti teljes mennyiség 11,1%-a.

A 2041-es papírból 10,3 milliárdnyit ajánlottak fel a befektetők megvételre, ebből 2 milliárdot fogadott el az MNB. A súlyozott átlaghozam 2,66% volt, ami egy bázisponttal maradt el a másodpiac hétfői adatától. A leghosszabb forintkötvényből 8,3 milliárd forintnyi van az MNB-nél, ami a teljes mennyiség majdnem 18%-a.

Címlapkép: Getty Images