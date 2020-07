Erre érdemes figyelni, ha most utazol belföldre

A különböző felmérések szerint a magyarok egy jelentős része idén nem tervez külföldi nyaralást, inkább Magyarországon tölti el a szabadságát. A belföldi utaknál is érdemes azonban utasbiztosítást kötni.

Az utasbiztosítások jelentős részét nem meglepő módon nyáron kötik, a nyaralások előtt: a tavalyi adatok szerint valamivel több mint 40 százalékukat. Idén azonban más a helyzet, hiszen több, egymástól független felmérésből is az derül ki, hogy a magyarok idén inkább a belföldi utakat részesítik előnyben.

Felmerül a kérdés: vajon a magyarországi vakáció időtartamára is kötnek-e a magyarok utasbiztosítást? Egyáltalán, megéri erre költeni? Ennek járt utána a Pénzcentrum.

"Jelenleg 4-5 biztosító is kínál belföldi utasbiztosításokat. Ezek a konstrukciók már legalább egy évtizede jelen vannak, népszerűségük azonban mindig is jóval szerényebb volt a külföldi utasbiztosításokénál. A koronavírusjárvány idén sokakat tartott belföldön, ezért most jobban a fókuszba kerültek, többen is veszik igénybe ezt a biztosítást" - mondta el a portálnak Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője.

A belföldi utasbiztosításban olyan klasszikus utasbiztosítási fedezetek szerepelnek, mint a poggyászbiztosítás, útlemondás (sztornó) biztosítás, vagy éppen gépjárműassistance-szolgáltatás. Emellett olyan egészségügyi problémákkal kapcsolatos térítéseket is nyújt, mint a betegszállítás költsége, a nyaralás megszakítása miatt ki nem használt szállásköltség térítése, vagy éppen az utazás során elszenvedett baleset miatt járó táppénzkiegészítés.

A Pénzcentrumnak több biztosító is nyilatkozik, és az is kiderül a cikkből, - amelyet itt lehet elolvasni - hogy hogyan alakulnak az árak, ha a magyarországi nyaralásra valaki utasbiztosítást szeretne kötni.

Címlapkép: Getty Images