Kiderült: a magyarok már nem a koronavírus-járványtól félnek a legjobban

Globális szinten a megkérdezettek még mindig a koronavírus-járványtól tartanak a leginkább, a munkanélküliség pedig a második helyen szerepelt. Magyarország viszont nagyon eltérő képet fest, még nagyobbra nyílt az olló a félelmeket illetően.

Már nem félünk annyira a járványtól

Míg globális szinten a koronavírus mellett a munkanélküliség a legfőbb félelme a lakosságnak, nemzetközi összehasonlításban Magyarországon az egyik legalacsonyabb az említése e kettőnek. A világszerte közel húszezer alany megkérdezésével zajló Ipsos kutatás 27 ország lakosságának véleményét tükrözi - olvasható a kutatóintézet anyagában.

Áprilisban még a világszinten látható említési aránnyal megegyező mértékben választották a magyarok a koronavírus-járványt, amikor azt kérdezték, hogy mitől félnek a leginkább. A válaszadók 61%-a megemlítette akkor, hasonlóan a világban látott arányokhoz, és akkor még ez volt az elsődleges félelemfaktor. Májusban a járványt már csak 32% említette, ezzel a negyedik helyre csúszott vissza a félelemlistán.

Az Ipsos júliusi felmérésében pedig már csak a megkérdezettek 15%-a említette a legnagyobb félelmei között a járványt, ezzel a hetedik helyre süllyedt vissza.

Nem véletlen, hogy a Google mobilitási adatai szerint a magyarok bátrabban kezdtek el mozogni, mint mások:

A félelemérzet kapcsán érdemes azt is megemlíteni, hogy a magyar kormány is érzékeli ezt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelezte, hogy tapasztalataik szerint a járványügyi intézkedések betartásának fegyelme valóban lazul. Azt is elismerte, hogy ilyen alacsony fertőzöttségi számok mellett kevésbé érzékelik a magyarok a járványveszélyt.

Jobban rettegünk az egészségügytől, mint bárki más

Vagyis a magyarok legnagyobb félelemeinek tekintetében visszaállt a járvány előtti "rend", a megkérdezettek

leginkább az egészségügy kapcsán táplálnak félelmeket, a megkérdezettek 56%-a említette ezt a területet.

Az Ipsos a magyar adat kapcsán azt is megjegyzi, hogy

az egészségügy problémáinak 56%-os emlíése globális szinten a legmagasabb érték.

Érdemes felidézni, hogy az egészségügy említése a korábbi hónapokban is hagyományosan magas volt, áprilisban és májusban is 59%-a említette a megkérdezetteknek.

A kutatóintézet ezúttal is felmérte a világ lakossága körében, hogy szerintük jó vagy rossz irányba mennek-e a dolgok az országban. Ennek a listának a végén szerepel Magyarország, vagyis látványosan nagy arányban mondták azt a válaszolók, hogy összességében rossz irányba mennek a dolgok idehaza.

A munkanélküliségtől való félelem is elmarad idehaza a globális számhoz képest: világszerte 40% volt az említési arány, míg itthon ez a szám 25% volt.

A pénzügyi, politikai korrupciótól való félelmet is 54%-a említette a magyaroknak, ami szintén a legmagasabb érték a világon (az egészségügyhöz hasonlóan), a szegénység 49%-os említése pedig a harmadik legmagasabb érték a világon Oroszországot és Kínát követően.

Az elmúlt 8 év értékeit tekintve megállapítható, hogy a magyarokat foglalkoztató legfontosabb problémák közül az egészségüggyel, a korrupcióval és a szegénységgel kapcsolatos aggodalmak súlya kezd kiegyenlítődni, míg a COVID-19 terjedésével párhuzamosan megugró munkanélküliségtől való félelem említése 30% alatt stabilizálódni látszik.

