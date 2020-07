A régiónk túlságosan kiszolgáltatott egyetlen ágazatnak - és nekik nagyon fáj a koronavírus

Kelet-Közép-Európa gazdaságainak meghatározó szereplői az autógyártók, amelyeket azonban mélyebben érint a válság, mint a feldolgozóipar szereplőit vagy a szolgáltatókat. A szektor lassú kilábalása rányomja a bélyegét a magyar, cseh, szlovák és lengyel GDP-re egyaránt. A Reuters elemzésében a szereplőket megszólaltatva járja körbe, hogy mekkora visszaesést szenvedhetnek el az autógyártók a régióban, és milyen kilátásokkal számolnak.

A lap elemzésében azt írja, hogy miután a kommunista berendezkedés összeomlott, az autógyártók jelentős beruházásokba kezdtek Kelet-Közép-Európában, mert jelentős mennyiségű olcsó munkaerő állt rendelkezésre. Az autógyártás a régió egyik legfontosabb tényezője lett a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás területén.

Az autógyártást azonban jelentős mértékben megütötte a járvány, a gyárak közül sok még mindig nem teljes kapacitással üzemel, és a lap szerint az iparág mélyebb visszaesést szenved el, mint a többi szektor a régióban.

Az elemzés szerint ez rossz hír Csehországnak, Magyarországnak és Szlovákiának, amelyek nagy mértékben támaszkodnak az autóiparra.

A feldolgozóiparban ez a szektor fogja a legnagyobb visszaesést elszenvedni a régióban, és a kilábalás is itt lesz a leglassabb, ez tehát tartósan rányomhatja a bélyegét a GDP-re – mondta el a Reutersnek Virovácz Péter, az ING vezető elemzője.

A cseh, lengyel, szlovák és magyar autóipari vezetők szerint a régióban közvetve 1,3 millió embernek adnak munkát, és az EU-ban termelt autók közel ötödét itt állítják elő. A szektor a magyar GDP 4-6%-áért felel, Csehországban ugyanez 10, Szlovákiában 13%, utóbbiban az ipari termelés felét ez a szektor adja.

Egyes közép-európai autógyártók idén 20-25%-os visszaesést várnak a gyártásban.

Ennek egyértelmű hatásai lesznek a régiós országok GDP-jére: az Európai Bizottság idén 7%-os visszaesést vár Magyarországon, 7,8%-ot Csehországban, Szlovákiában pedig 9%-ot. Legkevésbé a lengyel gazdaság támaszkodik az autógyártásra, így a visszaesés és itt lesz a legkisebb, a Bizottság szerint 4,6%.

A termelés jelentősen visszaesett

Az autógyártók nem alkalmaztak tömeges elbocsátásokat a régióban, és fokozatosan növelik a műszakok számát és a kibocsátást is. A hazai Mercedes-gyárt üzemeltető Daimler például két műszakot alkalmaz, augusztusban pedig már bevezeti a harmadikat is, a szlovákiai Kia-gyár szeptemberben tervezi a harmadik műszak bevezetését.

Az év második felében a megrendelések növekedésére számítunk, és reméljük, hogy már teljes kapacitáson tudunk üzemelni

- mondta el a Kia Motors szlovákiai szóvivője.

A visszaesés jelentős lesz a szektorban, a legtöbb autóipari vállalat 20% feletti termelés-csökkenést szenved el:

A KIA az első félévben 27%-os visszaesést könyvelt el a termelésben.

A szintén Szlovákiában működő PSA, amely Peugeot modelleket gyárt az országban, saját elmondása szerint őszig elegendő megrendeléssel rendelkezik.

A magyar Suzuki 20%-os visszaeséssel számol az előzetesen várthoz képest. A vállalat július közepén tért vissza a két műszakos termeléshez.

a Cseh Autóipai Szövetség pedig előrejelzése szerint 20%-os lesz a visszaesés a szektorban, ez összesen 215 milliárd koronás kiesést okoz majd (9,6 milliárd dollár).

Áprilisi levelükben az autóipari szereplők az ellátási láncok visszaállítását, pénzügyi segítséget és szabályozási könnyítést kértek az EU-tól, de Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének vezetője szerint eddig még nem érkezett válasz. A Reuters megkereste az EU Bizottságát, amelynek szóvivője azt írta válaszában, hogy a testület szabályozási rugalmasság megadásával nem tervez eltérni a környezetvédelmi kritériumaitól.

A beszállítók is szenvednek

Nem csak közvetlenül az autóipari szereplők, de az ő tízezreket foglalkoztató beszállítóik is szenvednek. A Koyo Bearings csehországi vezetője elárulta a lapnak, hogy jelenleg a kapacitásuk 70%-án üzemelnek, és bár folyamatos növekedésre számítanak, a válság előtti kibocsátási szintet leghamarabb 2021 közepén érhetik el. Azt is elmondta, hogy Európa nem áll olyan gyorsan helyre, mint ahogy azt várták, és még továbbra is jelentős az aggodalom a második járványhullám miatt. A vállalat hétről hétre tervez, és jelenleg 470 munkavállalójuk otthon van, állami támogatással.

Szenved a magyar FAMU Kft. is, amelynek vezetője, Nyírő József a lapnak elárulta, hogy csak hetekre előre terveznek. A vállalat túlélési stratégiáját az új piacok megszerzése jelenti. Szerinte a következő egy hónap meghatározó lesz a beszállítókra nézve.

(Reuters)

Címlapkép: Getty Images