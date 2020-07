Ez még hatalmasat szólhat: megkérdőjelezte egy holland bíróság a lengyel bírósági rendszer függetlenségét

A konkrét ügy abból kerekedett, hogy Hollandiában drogügybe keveredett egy lengyel személy és az amszterdami kerületi bíróság nemzetközi kamarája mielőtt kiadná az embert Lengyelországnak, előbb beadvánnyal fordult az Európai Bírósághoz. Ebben annak a véleményüknek adnak hangot, hogy

szerintük a lengyel bírósági rendszer nem független a kormánytól és a parlamenttől

és ezért addig nem adják ki a személyt a lengyeleknek, amíg az EU Bírósága ki nem mondja, hogy mégis tegye ezt - írja a Reuters.

Ez azt jelenti, hogy a luxemburgi bíróságnak kell majd abban állást foglalnia, hogy a lengyel bírósági rendszer függetlenül működik-e a kormánytól, azaz a kiadatásra váró személy a megfelelő igazságszolgáltatási következményekkel néz-e szembe Lengyelországban, vagy inkább ne is adják ki az illetőt.

Első ránézésre ebből igen nagy ügy is lehet, mert így először nyílt lehetősége az EU legfelsőbb bírói fórumának arra, hogy nyilvánosan állást foglaljon a lengyel bírósági rendszer egészéről. Mint ismert: az Európai Bizottság 2018-ban kötelezettségszegési eljárást indított az országgal szemben többek között a lengyel bírósági rendszerbeli vezető posztokon történt kényszerű nyugdíjazási és kinevezési átalakítások ügyében és amellett érvelt, hogy ezek a lépések sértik a függetlenséget. Egy bírósági kinevezési átalakítást vissza is kellett vonnia a lengyel kormánynak az EU bíróságától érkezett állásfoglalás miatt, de ez a holland döntés most ennél tágabb lehetőséget adhat a luxemburgi testületnek a lengyel helyzet értelmezésére.



Az Európai Bizottság a lengyel kormánnyal évek óta folytatott vitákban amellett érvel, hogy a kormánytól függetlenül működő bírósági rendszer azért is fontos, mert ez garantálja azt is, hogy az uniós joganyagot mindenhol egységesen betartják, és így például más tagállamokbeli magánszemélyek/cégek ügyeiben egy jogvita esetén az adott cég/személy biztos lehet az ügye lengyel bírósági rendszerbeli pártatlan elbírálásában. Ha viszont ebben nem lehet biztos, az az egységes piac egészében bizonytalanságot kelt, és így valójában az egész EU-ra hatása van, ha egy-egy tagállamban sérül a bírósági rendszer függetlenségének alapelve.



A mostani holland bírósági döntés éppen másfél héttel azután érkezett, hogy az uniós állam- és kormányfők megteremtették a jogi lehetőségét az EU-s pénzek és a jogállamisági alapfeltételek összekötésének, igaz a részletszabályok és eljárásrendek végső formájáról még nincs döntés. Év végéig ez biztosan megszületik, így ha majd az EU Bíróságának állásfoglalása megérkezik a lengyel bíróság függetlensége ügyében (valószínűleg jövőre) és ha az esetleg elmarasztaló lesz, akkor az bizony akár a lengyeleknek folyósítandó uniós támogatások teljes felfüggesztéséhez, esetleges megvágásához is elvezethet. Egyelőre erre a kilátásra a lengyel zloty nem reagált, stabil a péntek délutáni kereskedésben az euróval szemben.

