Argentína csak az első dominó volt? – Államcsődök sorát hozhatja el a koronavírus

Argentína még próbálkozik megegyezni a hitelezőivel, de gyakorlatilag hónapok óta csődben van, a kérdés csak az, hogy ez az államcsőd rendezett vagy rendezetlen lesz-e. Az ország problémáihoz már legfeljebb a legvégén járult hozzá a koronavírus-járvány. A globális helyzet ugyanakkor egy sor másik latin-amerikai országot is veszélybe sodorhat, a szakértők szerint láthatunk még hasonló bedőléseket a gócpontnak számító régióban.

Argentína már csődben, felkészülnek a többiek

Argentína április közepén jelentette be, hogy egyoldalúan szünetelteti a törlesztéseket három évig és 65 milliárd dollárnyi adósságát strukturálná át. Azóta gyakorlatilag csődben van az ország, a hitelezőkkel továbbra is tárgyalnak, így elvileg lehet még rendezett államcsőd is, ha a kötvénytulajdonosok hajlandók lemondani pénzük jelentős részéről. Az argentin sztorit korábban többször részletesen tárgyaltuk, a lényeg, hogy egyelőre nem sok esély van a megegyezésre. Kisebb visszhangot kapott, de gyakorlatilag Ecuador is csődben van már.

Közben Latin-Amerika a koronavírus-járvány egyik globális gócpontja jelenleg is, ami további gazdasági nehézségek elé állítja az országokat. A Financial Times cikke szerint a régió országai már a járvány előtt komoly gazdasági problémákkal küszködtek, melyeket csak tetézett a vírus:

Erőtlen volt a gazdasági növekedés

Gyenge volt az egészségügyi rendszer, ami miatt a járvány még súlyosabb,

Alacsonyak voltak az adóbevételek,

Jelentős finanszírozási szükségletük volt az országoknak

Sokan rá voltak utalva a nyersanyagexportra

Ezt a helyzetet rontja most a gazdaság lezárása és a mentőcsomagok, melyek nyomást helyeznek a költségvetésre. Így pedig az adósság is jelentősen emelkedik az érintett országokban egyre nehezebb helyzetbe sodorva őket.

Ki lehet a következő?

A fenti tulajdonságok alapján az elemzők már azt is tudni vélik, melyik országok kerülhetnek még bajba. Az év eleje óta a legnagyobb GDP-arányos adósságráta-növekedést elszenvedő feltörekvő országok között szerepel Brazília, Chile és Mexikó is, vagyis őket ütötte meg legerősebben a válság.

Chile adóssága például 30 százalékkal ugrott meg az első negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, vagyis róluk is elmondható, hogy már a válság előtt is voltak bajok, melyeket csak súlyosbít a járvány. Pozitívumként elmondható, hogy az adósságráta viszonylag alacsony, 2019 végén a GDP kevesebb mint 30 százaléka volt.

Brazília GDP-arányos adósságrátája már 2018-ban meghaladta a 75%-ot, miközben 2014-ben még csak 50% körül volt. Vagyis a járvány által az egyik legjobban sújtott ország komoly adósságterhet halmozott fel, mely most sérülékennyé teszi a befektetők szemében. William Jackson, a Capital Economics szakértője úgy becsüli, hogy a brazil adósság jelenleg már a GDP 100 százaléka körül lehet a jelentős költségvetési hiány és a gazdaság zuhanása miatt.

Ez egy időzített bomba

- véli Jackson.

Hasonlóan gondolja Alberto Ramos, a Goldman Sachs Latin-Amerikáért felelős elemzője, aki szerint Brazíliának most be kell bizonyítania a befektetők felé, hogy képes újra a megfelelő pályára állítania költségvetését. Hozzátette: Brazília eleve nehéz adóssághelyzetben érkezett a jelenlegi válságba, ilyenkor pedig lényeges lenne a vezetőknek jelezni, hogy csak a járvány miatti egyszeri megugrásról van szó, készek újra csökkenő pályára állítani az adósságot. A legnagyobb félelem most a piacon, hogy egyelőre nem tettek ilyen kijelentést a brazil vezetők.

Ráadásul Brazíliában választásokat tartanak 2022-ben, így a szakember szerint kicsi az esélye, hogy bármilyen fájdalmas megszorításról döntsön a kormány.

Mexikó viszonylag jó helyzetben futott bele a jelenlegi válságba alacsony adóssággal és fegyelmezett költségvetéssel. Ugyanakkor Andrés Manuel Lopez Obrador elnök a gazdaság élénkítése helyett a megszorítást szorgalmazta, ez pedig még inkább elmélyítheti a gazdasági nehézségeket. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslései szerint a mexikói gazdaság 2020-ban 10,5%-kal zuhanhat, ami az egyik legnagyobb visszaesés lehet a feltörekvő piacon. A Morgan Stanley elemzői szerint az alacsonyabb olajbevételek és a járvány hatásai miatt az ország 2022-re elveszítheti befektetésre ajánlott besorolását a hitelminősítőknél.

José Angel Gurria korábbi mexikói pénzügyminiszter, jelenleg a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkára a Financial Timesnek azt nyilatkozta, hogy a mostani helyzetben a befektetők nehezen tolerálják az emelkedő adósságot a feltörekvő piacokon. Szerinte ha egy ország adósságrátája átlépi az 50%-ot, akkor figyelőlistára kerül a piac szemében, ha a 60 százalékot is meghaladja, akkor „kigyullad a lámpa” a befektetők előtt, 70 százalék felett pedig megszólal a vészcsengő.

A lap cikke szerint a befektetők jelenleg azokat az országokat értékelik, melyek a járvány előtt komoly tartalékokat halmoztak fel. Erre jó példa Latin-Amerikában Peru, mely egészen 2020-ig a „zéró adósság” politikát követte, és még idén a jelentős gazdaságélkénkítés mellett is csak 26-ról 30%-ra emelkedhet az adósságrátája.

Összességében a fentiekből az látszik, hogy Brazília lehet a legnehezebb helyzetben a járvány közepette, hiszen már eleve magas adóssággal érte a mostani helyzet. Kérdés, hogy ezen az ország vezetése úrrá tud-e lenni, vagy hajlandó-e piacbarát reformokat, megszorításokat is meghozni annak érdekében, hogy a költségvetés hiánya alacsonyabb legyen.

Címalapkép: Erica Canepa/Bloomberg via Getty Images