Már mindenki a kilábalást várja – A héten is új számokat látunk majd

A GDP-adatokra még várni kell a jövő hétig, de a napokban is jönnek fontos adatok a júniusi gazdasági teljesítménnyel kapcsolatban, melyekből már nagyjából összeállhat a kép. Közben fél szemmel a költségvetési hiányra is érdemes lesz figyelnünk, hiszen már az első félévben komoly deficitet halmozott fel a büdzsé.

A hét elején a szokásos havi feldolgozóipari konjunktúraindex érkezik, az MLBKT várhatóan hétfő reggel publikálja a mutató, amiből többek között az is kiderülhet, milyen ütemű a magyar feldolgozóipar kilábalása a válságból. Kínában és az USA-ban is hasonló adatok érkeznek ma, vagyis a globális kilábalásról is kapunk új információkat.

2020. augusztus 3-9. makronaptár Magyar makrogazdaság augusztus 3. hétfő 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi júl. augusztus 3. hétfő 15:00 MNB Devizaswap-tender augusztus 4. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció augusztus 4. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció augusztus 5. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege jún. augusztus 5. szerda 8:30 MNB Hitelstatisztikák jún. augusztus 5. szerda 9:00 KSH Kiskereskedelem jún. augusztus 5. szerda 17:00 MNB Repotender augusztus 6. csütörtök 9:00 KSH Ipar jún. augusztus 6. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció augusztus 6. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender augusztus 7. péntek 8:30 MNB Értékpapírstatisztika jún. augusztus 7. péntek 9:00 KSH Külkereskedelem jún. augusztus 7. péntek 11:00 PM Előzetes áht-adatok júl. Nemzetközi makrogazdaság augusztus 3. hétfő 3:45 Kína Caixin feldolgozóipari bmi júl. augusztus 3. hétfő 16:00 USA ISM feldolgozóipari bmi júl. augusztus 4. kedd 8:00 Németo. Külkereskedelem jún. augusztus 4. kedd 16:00 USA Gyáripari megrendelések jún. augusztus 5. szerda 11:00 EU Kiskereskedelem jún. augusztus 5. szerda 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index júl. augusztus 5. szerda 14:30 USA Külkereskedelem jún. augusztus 6. csütörtök 1:50 Japán GDP (előzetes) Q2 augusztus 6. csütörtök 8:00 UK Bank of England kamatdöntés augusztus 6. csütörtök 8:00 Németo. Ipar jún. augusztus 6. csütörtök 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések jún. augusztus 6. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküli segélykérelmek augusztus 7. péntek 4:00 Kína Külkereskedelem júl. augusztus 7. péntek 14:30 USA Munkanélküliség júl. Forrás: Portfolio-gyűjtés B20:B16:H37

Holnap a szokásos rövid dkj-aukció mellett az MNB múlt héten újraindult állampapír-vásárlási programja érdemel említést, kedden kora délután jelentik be, ezúttal mennyi hosszú papírt vett a jegybank. A német külkereskedelem és az amerikai gyáripari rendelésállomány friss adata várhatóan nem okoz majd érdemi piaci kilengéseket.

Itthon az MNB szerda reggel közli szokásos havi banki statisztikáját, melyben a hitelintézetek állampapír-állománya mellett a hitelek adataira lesz érdemes figyelni. Nem sokkal később a KSH a kiskereskedelem júniusi számaival rukkol elő, melyek a gazdasági kilábalás szempontjából is lényegesek lehetnek. Nem mellékes ugyanis, milyen gyorsan áll helyre a magyar fogyasztás, ez a második féléves gazdasági visszapattanást is érdemben befolyásolhatja. Amerikában az ADP munkaerőpiaci indexre lesz érdemes figyelni, mely a versenyszféra júliusi foglalkoztatási adatait tartalmazza majd és jó indikátora lesz a pénteki átfogó munkaerőpiaci adatnak.

A magyar gazdaság szempontjából talán a hét legfontosabb adata lesz az ipar júniusi statisztikája, melyet csütörtök reggel tesz közzé a KSH. Emellett az ÁKK kötvényaukciója és az MNB egyhetes betéti tendere érdemel említést. Külföldön a japán GDP-adat jön hajnalban, majd délelőtt a Bank of England kamatdöntése elsősorban a font árfolyamát befolyásolhatja.

A hét utolsó napja sem lesz unalmas: az MNB az értékpapírok tulajdonosi szerkezetére vonatkozó statisztikáját publikálja, emellett a júniusi külkereskedelmi adatok lesznek fontosak. Délelőtt pedig jön a Pénzügyminisztérium előzetes államháztartási beszámolója, mely azért lehet lényeges, mert már az első félévben tetemes hiányt halmozott fel a költségvetés. Az ADP-index kapcsán korábban említettük az amerikai munkanélküliségi adatot, mely péntek kora délután jelenik meg.

