Miféle nyájimmunitás? Egy olasz felmérés meglepő eredményre jutott

Egy friss olasz kormányzati tanulmány szerint az ország népességének mindössze 2,5%-ánál találtak Covid-19 antitestet. Amennyiben a járványban egyik legsúlyosabban érintett országban ez a helyzet, akkor aligha képzelhető el, hogy bárhol a világon általános védettséget, a járvány lassabb terjedését biztosító nyájimmunitást szerzett volna egy ország.

Az olaszoknak csak 2,5%-a, vagyis mintegy másfél millió ember rendelkezik Covid-19 antitestekkel, annak ellenére, hogy Olaszország a koronavírus által leginkább sújtott területe Európának - írja a CNN egy olasz kormányzati kutatásra hivatkozva.

A hétfőn közzétett felmérés eredményei szerint a pandémia által leginkább sújtott Lombardia északi régiójában volt a legmagasabb az antitestekkel rendelkezők aránya, 7,5%, míg a két nagy olasz sziget, Szicília és Szardínia esetében az antitest a népesség 0,3%-ában volt jelen.

Az antitestekkel rendelkezők jelenlegi száma egyébként még így is hatszor nagyobb, mint a világjárvány idején fertőzéssel regisztrált személyek száma - mondta Linda Laura Sabbadini, a Nemzeti Statisztikai Intézet (Istat) igazgatója. Ez alapján nem feltétlenül arról van szó, hogy a betegek szervezete nagy arányban nem termelt antitestet. Az is elképzelhető, hogy a járványt az olaszoknak a kezdeti tragikus tapasztalatok után sikerül úgy megfogni, hogy a társadalom nagy részét elkerülte a vírus. Így értelmezi a számokat például Roberto Speranza egészségügyi miniszter. A járvány szempontjából ez sem sokkal derűlátóbb értelmezés: mivel a járvány kezelése az Észak-olasz területen az egészségügyi kapacitások korlátájába ütközött, ezért elmondható, hogy még súlyos járványhelyzet esetén is a társadalom nagyon kis aránya szerez védettséget a koronavírussal szemben.

Címlapkép: Getty Images