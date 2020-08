Több milliárdos vonta meg a támogatást Trumptól

Több olyan milliárdos van Amerikában, aki 2016 után 2020-ban már nem támogatja Trump kampányát. Van köztük olyan, aki csalódott az elnökben, többeknél pedig egyelőre nem ismert a döntés háttere. Trumpnak persze így is maradtak milliárdos támogatói.

Nem elég, hogy Donald Trump vesztésre áll az országos közvélemény-kutatásokban demokrata ellenfele, Joe Bidennel szemben, de még kevesebb támogatója is van az amerikai milliárdosok körében. A Business Insider arról számolt be, hogy a republikánus elnök 2016-hoz képest több vagyonos támogatót is elveszített.

Peter Thiel 2016-ban Trump egyik legnagyobb adományozója volt, az idei kampányban eddig azonban még nem segítette az elnököt. A szövetségi választási bizottság adatai szerint a milliárdos utoljára 2018-ban adományozott pénzt Trumpnak.

Jennifer Pritzker hoteltulajdonos, akit az első transznemű milliárdosként tartanak számon, 2016 után idén nem támogatja Trump kampányát. A 69 éves egykori alezredes 2016-ban 250 ezer dollárral támogatta Trumpot, ám ezután elfordult tőle, miután az elnök nem támogatta a transzneműek katonai szerepvállalását. Pritzker idén a demokrata Pete Buttigieg elnökjelöltségét támogatta jelképes 1000 dollárral.

Carl Icahn 2016-ban 200 ezer dollárral járult hozzá Trump kampányához, 2020-ban ezt eddig nem tette meg. Elképzelhető, hogy egyszerűen azért, mert a milliárdos az elmúlt években tanácsokat adott Trumpnak a pénzügyi felügyeletről szóló szabályok kialakításában, ez viszont a támogatásokkal összeférhetetlen tevékenység.

Stephen Feinberg az előző választási ciklusban 339 400 dollárral támogatta Trump kampányát, később az elnök neki is tanácsadói állást ajánlott. A jelenlegi választási kampányban Freinberg nem támogatta Trumpot.

Rebekah Mercer 355 ezer dollárral segítette a republikánus kampányt, de ő sem ismételte meg a támogatást 2020-ban. Rebekah apja, Robert volt az, aki 2016-ban bejuttatta Steve Bannont Trump elnöki stábjába. Egyelőre nem ismert, hogy miért vonta vissza a család az elnök támogatását.

Persze vannak olyan milliárdosok is, akik idén is kitartottak az elnök mellett. A Las Vegas Sands vezérigazgatója, Sheldon Adelson, Andrew Beal texasi bankár, John Paulson, a világ egyik legnevesebb alapkezelőjének vezetője jelentős összegekkel támogatták az elnököt. Emellett voltak új támogatói is, például a Blackstone vezérigazgatója, Stephen Schwarzman.

Címlapkép: Getty Images