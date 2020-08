Végjátékához közelít a török dráma: mentőcsomag vagy árfolyamválság lehet a csattanó

Évek óta komoly problémákkal néz szembe Törökország: a fizetési mérleg hiánya hatalmas, a líra jelentősen gyengült a dollárral szemben, ami a gazdaság dolláradósságán keresztül fájdalmas. Most úgy tűnik, hogy a végéhez közelít a dráma: az utóbbi napokban megint rászálltak a devizára, és egyelőre a jegybank beavatkozása sem segít. Innen még egy jelentős kamatemelés jelenthet kiutat, de az is fájdalmas lenne, legfeljebb elodázná a problémát.

Régóta pengeélen táncol Törökország

Évek óta az árfolyamválság határán billeg Törökország, melynek jelentős külső finanszírozási deficitjét és gyakran logikátlan gazdaságpolitikai lépéseit a líra durva értékvesztése követ. 2011-ben még 1,5 lírát kellett fizetni egy dollárért, 2017-ben már bő kétszer ennyit. Az igazán heves mozgások azonban csak ezután kezdődtek. Azóta még egyszer duplázott a líra árfolyama alig három év alatt, vagyis a devizapiac egyre növekvő gondokat „áraz”.

2018-ban már átélt egy árfolyam- és adósságválságot az ország, akkor ment először 7 fölé a dollár-líra árfolyam, majd ezt a csúcsot döntötte meg idén tavasszal a koronavírus-járvány kirobbanásakor. Most pedig lassan megint a lélektani határt közelíti a jegyzés.

Törökország fontosabb problémái a következők:

Van egy évek óta fennálló fundamentális gond, a magas fizetési mérleg-hiány. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Törökország folyamatosan külső forrásokra van utalva, amihez egyre drágábban jut hozzá.

Részben ebből következik, hogy a líra kifejezetten egzotikus, kockázatos devizának számít mostanában, ami miatt a befektetői hangulat ingadozása, negatív irányú változása kiemelten érinti.

A líra évek óta tartó gyengülése az egekbe lökte az inflációt, mely volt 20% felett is, de még ma is meghaladja a 10%-ot.

Recep Tayyip Erdogan török elnök nem épp a piacbarát, befektetőket megnyugtató lépéseiről híres. Az összes ilyen intézkedését most hosszú lenne felsorolni, elég annyi, hogy többször avatkozott be az elvileg független jegybank működésébe, a kamat csökkentésére szólított fel, illetve saját híveit és rokonait nevezte ki vezető pozíciókba, ami szintén nem túl jó üzenet a piacok felé.

A líra vesszőfutása miatt folyamatos jegybanki intervenciókra van szükség, melyek égetik a devizatartalékot, ezzel is növelve az ország sérülékenységét.

Mindezeket a nehézségeket csak tetézte a koronavírus-járvány, ami egyrészt a biztonságos eszközök felé terelte a befektetőket (elég csak megnézni az arany grafikonját), másrészt komoly csapást jelent a török turizmusnak, hiszen elmaradnak a látogatók, így az általuk az országba vitt deviza is.

Törökország évek óta a „törékeny ötök” (fragile five) néven emlegetett feltörekvő piaci országcsoport tagja, melyek leginkább sérülékenyek a tőkekivonással szemben – írta a napokban cikkében a Financial Times. Ebbe a körbe sorolják még Brazíliát, Indiát, Indonéziát és Dél-Afrikát.

De miért éppen most robbanhat a lőporos hordó?

A fenti hosszú távú nehézségek nem feltétlenül magyarázzák, miért éppen most beszélünk megint arról, hogy az összeomlás küszöbén van Törökország. A válasz, hogy egy sor rövidtávú tényező nehezíti az ország helyzetét:

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban eddig mindenki bízott a gyors lecsengésben, most azonban lassan mindenki a második hullámra készül. A piac pedig most kezdi érzékelni, hogy a török turizmus nem fog egyhamar magához térni.

Az utóbbi hetekben éleződött Törökország és az Európai Unió viszonya. A menekültválság óta nem felhőtlen ez a viszony, most azonban Brüsszel szankciókat helyezett kilátásba Ankarával szemben, miután vitatott hovatartozású görög-török vizeken kezdtek gáz után kutatni.

Részben a járvány miatt megnőtt a kockázatkerülés a piacokon az utóbbi egy-két hónap viszonylagos nyugalma után, ez pedig rögtön lecsapódott a líra árfolyamában.

A Financial Times cikke szerint a török vezetés sokáig tétlenül nézte a líra zuhanását, most azonban megpróbálják stabilizálni az árfolyamot. Az Erdogan által szorgalmazott gazdaságpolitika azon alapul, hogy Törökország képes lehet a „lehetetlen hármasság” teljesítésére, vagyis egyszerre lehet rögzített devizaárfolyam, szabad tőkeáramlás és független monetáris politika. (Utóbbi ebben az értelemben a szabad kamatpolitikát jelenti.)

Az elmúlt napokban a török jegybank igyekezett védeni az árfolyamot, azonban ez a jelek szerint nem volt sikeres. Hivatalos adatok nincsenek a beavatkozásról, de londoni elemzők és kereskedők szerint az utóbbi időben

napi egymilliárd dollárt is elkölthetett Törökország a devizatartalékból, de ezzel sem sikerült megfékezni a líra esését.

A CNBC cikke szerint az utóbbi hónapokban a 6,85-ös árfolyam volt a kulcsfontosságú a török vezetés számára, azt próbálták tartani. Ehhez pedig nem csak az állami devizatartalékot használták fel, hanem az állami bankokat is arra kötelezték, hogy égessék a devizájukat a piacon a líra védelme érdekében.

Az eddig is meglévő gazdasági gondokat csak tetézi a hitelezés járvány előtti felfutása, amihez hozzájárult az is, hogy Erdogan elnök folyamatosan alacsonyabb kamatokért lobbizott a jegybanknál. Az ország gazdasági növekedése nagyrészt a hitelből finanszírozott építőipari beruházásokon és lakossági fogyasztáson alapul.

Éppen ezért most egy a 2018-ashoz hasonló jelentős kamatemelés sem biztos, hogy segítene. Az ugyan stabilizálhatná a líra árfolyamát, viszont az emelkedő kamatok tömeges vállalati- és magáncsődökhöz vezethetnének.

Az FT szerint egyre valószínűbb, hogy Erdogannak be kell vallania, hogy vereséget szenvedett, és el kell fogadnia egy gyengébb líraárfolyamot, be kell látnia, hogy nem tud szembe menni a gazdasági realitásokkal. A beismerés után pedig egy az eddiginél ortodoxabb gazdaságpolitikára lenne szüksége az országnak. A gyengébb árfolyam segítene az exportnak, és így a külső egynesúlyomn is javíthat, de ennek ára van: az infláción keresztül a fogyasztók, a devizahitelek drágulásán keresztül pedig az adósok járnak rosszul.

Van, aki azért látja a fényt az alagút végén

A fenti sötét képet árnyalja kicsit a Commerzbank csütörtöki elemzése, a bank szakembere szerint látszanak pozitív jelek a török gazdaságban, kettőt meg is említ konkrétan:

A most megjelent hivatalos adatok alátámasztották, hogy júniusban életjeleket mutatott a török külkereskedelem. Friss inflációs jelentésében a török jegybank felfelé módosította idei és jövő év végi inflációs prognózisát. Ez pedig arra utalhat, hogy a magasabb inflációs kockázatok miatt a jegybank tartózkodhat a további lazítástól.

Persze ezek mellett az apró pozitívumok mellett is erősen kérdéses, hogyan tudja majd idei jelentős devizaszükségletét előteremteni Törökország, illetve hosszútávon hogyan oldódhat meg a jelenlegi helyzet valamilyen külső mentőcsomag vagy még mélyebb válság nélkül.

Címlapkép: Shutterstock