Van néhány biztató ábránk a koronavírus globális terjedéséről, de mutatunk pár ijesztőt is

Mivel a világ három nagy koronavírus-gócpont országából kettőben, az Egyesült Államokban és Brazíliában a hivatalos adatok szerint lassul a járvány terjedése, Indiában viszont gyorsul, így a globális járványgörbe kezd ellaposodni. Ez biztató hír, de közben sok kisebb gócnak számító országban még mindig gyors ütemű a terjedés, sőt például Japánban és a Fülöp-szigeteken ugrásszerű a növekedés és a környékünkön a lengyel, ukrán, román járványhelyzet sem nyugtató egyelőre. Néhány ábrával összefoglaljuk a világ főbb földrajzi egységeinek helyzetét.

A napi új koronavírusos esetszámok főleg a hétvége után nagyobb kilengéseket szoktak mutatni, és mivel eleve sok a bizonytalanság sok ország adatával kapcsolatban, célszerűbbnek látjuk továbbra is a tendenciákra koncentráló 7 napos mozgóátlagok ábráit bemutatni. Ezek azért is fontosak, mert indikációt adhatnak egyes országok esetén arra, hogy szükséges-e esetleg újból szigorító intézkedéseket bevezetni, vagy az ország járványügyi helyzete kordában tartott, így a gazdaság talán fellélegezhet a folytatódó/fennmaradó lazítások mellett.

A globális koronavírus-terjedésről az alábbi ábra azt mutatja, hogy a napi 260 ezer fős hivatalos terjedési ütemnél megtorpant az emelkedés. Sok kisebb gócnak számító országban kevésbé biztató a helyzet, de összességében így is azt mondhatjuk, hogy a világban a koronavírus terjedése a korábbi erősen gyorsuló ütemről egyenletessé vált.

Ez annak köszönhető, hogy a járvány három legnagyobb gócpont országából kettőben, az Egyesült Államokban és Brazíliában már a 7 napos mozgóátlag is elkezdett lefelé kanyarodni. Néhány napja még 70 ezer felett volt a napi esetszám Amerikában, tegnapra ez 46 ezerre csökkent, közben azért a brazil esetben gyanúsan gyorsan csökken a napi esetszám (néhány nap alatt a negyedére), itt lehet jelentősége a kevésbé megbízható adatszolgáltatásnak.

Latin-Amerika sajnos továbbra is nyugtalanító képet fest: Brazília jó (de kétséges megbízhatóságú) számai mellett a kolumbiai, a mexikói, az argentin és a perui járvány gyorsuló tendenciát mutat, így a térség összképe nem szép. Van egyébként egy csomó ország Dominikától Ecuadorig ahol szintén gyorsan terjed a járvány.

Dél-Ázsiában Indián kívül a többi nagy népességű országban a hivatalos adatok nem jeleznek nagy gyorsulást. Az indiai kép viszont nem szép, folyamatosan 50 ezer feletti napi esetszámot látunk, és a hétnapos mozgóátlag alapján még mindig gyorsulást.

Érdekesség, hogy Kelet-Ázsiában Japán és a Fülöp-szigetek adatai gyorsan erősödő járványról számolnak be, bár az esetszámok abszolút értékei még nem akkorák, hogy a nagy gócpontokhoz sorolhassuk őket.

Az arab világban Irak és Irán lassan növekvő hivatalos esetszámai érdemelnek figyelmet, de sejtjük, hogy a valóságnak nem feltétlenül van köze a hivatalos adatokhoz. Ezt a tegnapi BBC-leleplezés is mutatja, miszerint mind a valós fertőzéses esetszám, mind az elhalálozások jóval magasabbak, mint a bevallott.

Európa nagy gazdaságaiban (a tavaszi gócpontokban) megnyugtató a helyzet: bár az esetszámok meg-megugranak, a korábbi hullámnak a közelében sem vagyunk, így az egészségügyi rendszer túlterhelése nem fenyeget.

A három skandináv ország közül látványosan visszaszorulóban van a járvány a kevésbé szigorú korlátozásokkal operáló svédeknél, míg a finneknél és a norvégoknál továbbra is rendkívül alacsony napi esetszámokat közölnek.

A Magyarországgal szomszédos országokban megállni látszik az utóbbi hetekben megfigyelt járványgyorsulás. A kelet-közép-európai régióban az ukrán és a román esetszámok haladják meg az ezer főt, de még ez sem mondható nagyon kritikusnak, igaz az egészségügyi rendszert bizonyos körzetekben már ez is túlterhelheti. Említést érdemel, az alacsonyabban álló lengyel járványgörbe emelkedő trendje, de a régió helyzete a fentiekkel együtt is stabilnak mondható.

Egyelőre továbbra is ezt az általános értékelést tudjuk mondani a koronavírus-járvány elmúlt 6 hónapja alapján: ott, ahol az országok vezetése komolyan veszi a járványt, a tavaszinál enyhébb korlátozó intézkedések is elegendők voltak eddig arra, hogy a vírus terjedése ne gyorsuljon fel kritikusan. Továbbra is a fegyelmezettség a legfontosabb, és akkor a gazdaság számára is elviselhető mértékű korlátozásokkal kezelhetőnek látszik a járvány.

