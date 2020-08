Minden szektorban vannak nyertesei a koronavírus-válságnak

A járvány minden szektorra másképp hat, de hiba lenne azt gondolni, hogy a túlélés vagy a bukás közötti törésvonalak csupán a szerencsén vagy a szektoron múlnának. Minden szektornak megvannak a maguk relatív nyertesei, akik ha esetleg maguk is elszenvednek veszteségeket, versenytársaikhoz képest mégis jobb pozíciót érnek el. A relatív előny legtöbbször a cégek krízisstratégiáján és alkalmazkodóképességén múlik - írja elemzésében Székely András, a KPMG bank- és pénzügyi szektorért felelős menedzsere.

Mindazon piaci szereplő, akinek nem kellett a válság első napjaiban lehúznia a rolót, ugyanazon krízisszakaszokon megy keresztül. A vállalatok egy része még a második szakaszra jellemző, középtávú, stabilizációs feladatokat hajtja végre, míg mások már a krízismenedzsment harmadik szakaszába léptek, azaz készítik a hosszútávú, új működési modelljüket.

A második fázison túllépő vállalatok már szembenéztek a keresleti és kínálati sokkal, cash flow- és tőkeproblémákkal: leállították, vagy leválasztották a válság alatt forgalomképtelen tevékenységeket, átnézték és átalakították az ellátási láncot, lefaragták a költségek jelentős részét és stabilizálták a tőkehelyzetet.

A krízis ezen első két szakaszának tapasztalatait tudatosan felhasználva megkezdhetik a jövőbe tekintve a harmadik fázis során az újratervezést, például a vállalati kultúrát, munkaszervezést, teljesítménymenedzsmentet átalakítani (távmunka tapasztalatai) vagy a változó ügyféligényeket kielégíteni (például digitális csatornák elfogadottságának és használatának növekedése).

Fontos, hogy a tapasztalatok beépítése már a megújuló stratégia keretében tudatos, adaptív újratervezéssel történjen, amely túlmutat a kockázatokat minimalizáló rövidtávú védekező intézkedéseken és a kizárólag hosszabb távon kifizetődő befektetéseken egyaránt.

A tapasztalatok szerint a progresszív stratégiát választó vállalatok jelentősen felülmúlják a többieket a megfelelő lépések kombinációjával.

A költségcsökkentést elsősorban a működési hatékonyság növelésével, bevételnövelést új üzleti lehetőségeket eredményező beruházásokkal és hatékonyságot növelő üzletviteli struktúra fejlesztésével együttesen érik el. (Azok a vállalatok, amelyek kizárólag a munkaerő csökkentésére támaszkodnak, csak 11%-os valószínűséggel tudnak megszokott teljesítményt elérni visszaesés után.)

Távolabbra tekintve a krízis átrendeződést hozott bel- és külpiacokon egyaránt, így teret ad felvásárlásokra, nemzetközi terjeszkedésre ugyanúgy, mint az ellátási láncok újratervezésére vagy a működés digitalizációjára – most akár szerencsés esetben különböző gazdaságélénkítő programok támogatásával.

A cél olyan új üzleti és működési modell kiépítése, amely nyit az új munkamódszerek, piacok és termékek irányába, valamint adatvezérelten ügyfél- és folyamatorientált.

Mindehhez most egy nagyon praktikus keretrendszer, a Connected Enterprise is támogatást ad. A stratégiai menedzsment akkor tud fenti lehetőségekkel is élve jövőálló kilábalási tervet készíteni, ha lelki szemei előtt a tényleg minden pontján egybeforró, a back-, a mid-, és a front office oldalon, sőt a partnerek és beszállítók terén is homogén fejlettségű, együtt rezdülő vállalat képe lebeg. Ez a ’Connected Enterprise’ vagyis ’Összekapcsolt működés’ koncepció, melynek lényege, hogy a vállalkozás akkor tud valóban hatékony válaszokat adni a gyors változásra - legyen az változó ügyféligény, szabályozás vagy váratlan krízis - , ha minden mindennek összefügg és nincsenek szigetszerű működési egységek és a szervezetből kilógó gyengeségek.

Ennek az összekapcsolt működésnek az elérése a távlati cél - még ha a vállalat bármely okból (pénzügyi fedezet, szervezeti vagy kulturális felkészültség vagy erőforrások limitációja) ezen koncepció mentén csak a kis lépések politikájával tud előre haladni. A vállalat fejlettségének a felmérése is már számos szervezeti és működési problémát tár fel, és segít megérteni a gyengeségeket, amik a legtöbb esetben megegyeznek azokkal a tényezőkkel, amelyek nehezítik a krízis utáni világhoz való alkalmazkodást és a dinamikus kockázatkezelést (mint pl. ügyfélközpontúság, digitális transzformáció, adatalapú működés, megfelelő teljesítmény- és tudásmenedzsment). Az ilyen gyengeségek megszüntetése és ezeknek a területeknek a megerősítése, integrálása a vállalat egészébe általában a jövőállóság megteremtésének a feltétele.

A krízismenedzsment tehát a progresszív újratervezéssel ér átmenetileg véget. Ennek során tudatosan kell kombinálni a hatékonyságnövelő költségcsökkentési lépéseket a bevételnövelő beruházásokkal, az összekapcsolt vállalkozások stratégiai keretrendszerében, ügyfélközpontú és digitalizált működés segítségével. Az ilyen utat bejáró vállalkozásoknak lesz a következő válság során nagyobb esélyük arra, hogy ne a szerencsén, hanem az addig befutott, jövőbelátó fejlesztéseken múljon a sikeres túlélésük.

A szerző a KPMG szakértője.