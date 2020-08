Május óta nem látott csúcson az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

33 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4597 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 600 főre emelkedett, 3463-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 534 fő. 74 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen. A legtöbb új esetet Veszprém megyében találták, így vélhetően a tegnapi pápai fertőzések jelentek meg a hivatalos adatokban. 2438 tesztet végeztek el az elmúlt napon.

Harminchárom új fertőzés volt Magyarországon az elmúlt 24 órában, ennyi új beteg május közepe óta nem volt. Az előző napokban 20 alatt volt az esetek száma, így egyelőre a 33 új betegből nem vonható le semmilyen következtetés, mindenesetre figyelni kell a következő napokat. Azt is fontos tudni, hogy a 33 eset nemzetközi összehasonlításban továbbra is rendkívül alacsony.

Elhunyt egy beteg, ezzel 600-ra nőtt az elhunytak száma. Júliusban jelentősen csökkent a halálozások száma, volt két hét is, amikor zsinórban egy elhunyt sem volt, az aktív esetszámok növekedésével viszont számíthatunk rá, hogy a következőkben is lesz áldozata a járványnak. Itt is el kell mondani, amit az új esetszámoknál, a halálozások száma továbbra is alacsony nemzetközi összevetésben.

Az aktív esetek száma 530, azaz továbbra is stagnálást láthatunk a július közepén látott fordulópont óta. Az 530 aktív esetről fontos tudni, hogy a betegek nagy része házi karanténban van, kisebb része kórházi ellátásban részesül. Az 530 aktív eset továbbra is alacsony.

Az új esetek közül Veszprém megyében van 11 új. Tegnap megírtuk, hogy 17 fertőzöttet találtak Pápán, minden bizonnyal ez jelent meg ma reggel az országos számokban. Budapesten 2, Pest megyében 3 új fertőzött van, Borsod-Abaúj-Zemplénben 3. Bács-Kiskun megyében 4 új beteget találtak az elmúlt 24 órában. Csongrád-Csanád megyében, Hajdú-Bihar megyében 2 új eset van. Ezen kívül az ország több megyéjében is találtak 1-1 fertőzöttet. Az elmúlt 24 órában nagyjából 2438 tesztet végeztek el.

Címlapkép: Getty Images