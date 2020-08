A koronavírus brutális hatása, még tovább nőtt a költségvetés hiánya

328 milliárd forintos deficittel zárta a júliust a költségvetés - közölte az előzetes adatot a Pénzügyminisztérium pénteken. Ezzel az első héthavi egyenleg már -2165 milliárd forintot mutat, ami egészen kimagasló. A koronavírus-válság elleni védekezés jól láthatóan megterheli az idei büdzsét.

Júliusban is mínuszba futott a büdzsé

Az idén júliusi hiány a 2. legnagyobb hetedik havi deficit a Portfolio gyűjtése alapján.

"Bár a gazdasági kilábalás már megkezdődött, a veszélyhelyzet utáni újraindítás a költségvetésből továbbra is komoly forrásokat igényel. A kormány szándéka az, hogy minden segítséget megadjon a magyar vállalkozásoknak, és annyi munkahelyet teremtsen, ahányat a járvány megszüntet" - fogalmaz a Pénzügyminisztérium a közleményben.

Gigantikus hiány az első 7 hónapban

Közben a kumulált első héthavi hiány 2165 milliárd forintra rúg már, amire korábban soha nem volt példa. Itt a tárca megjegyzi, hogy az a gazdaságvédelmi intézkedések és a védekezési kiadások együttes hatása miatt alakult így.

A 2165 milliárd forintos összesített idei hiány nemcsak az eredetileg elfogadott törvényi 367 milliárd forintos pénzforgalmi deficitet szárnyalja túl, de a legutolsó, 1890 milliárd forintos deficittervet is lényegesen felülmúlja. Nem kizárt ugyanakkor, hogy az éves hiánytervet felülvizsgálja még a kormány.

A költségvetés állapotát több csatornán keresztül is negatívan befolyásolja a koronavírus-válság.

Egyrészt a kormánynak biztosítania kell az egészségügyi védekezéshez szükséges forrásokat. Itt érdekességképp megjegyezzük, hogy a júniusi kiadási szintekhez képest ez az összeg júliusban nem emelkedett tovább (520 milliárd forint). Másrészt a gazdaságvédelmi alapon keresztül folyamatosan támogatja a gazdaságot a költségvetés és az alap kimerülése óta a kiadások már főként a hiányt növelik (kezdetben viszont inkább meglévő költségvetési kiadásokat csoportosított át a kormány). Harmadrészt az eredeti makropályánál lényegesen rosszabb idei növekedés az adóbevételekben is lecsapódik.

"2020 júliusában nem érkezett uniós bevétel a költségvetésbe, így a 2020. évi első héthavi bevétel összesen 489,5 milliárd forintot tett ki. Ugyanakkor a 2020. évi, július végi uniós kiadások megközelítették az 1274,9 milliárd forintot" - részletezi a tárca.

"Elmondható, hogy a járvány elleni védekezéshez szükséges forrásokat – így a szükséges eszközök beszerezésére kiadott több mint 520 milliárd forintot – és a gazdaság újraindításához szükséges forrásokat a kormány teljes mértékben a hazai költségvetésből fedezi" - teszik hozzá.

Elszálló kiadások

A tárca részletezi a legfőbb kiadási növekményeket az első hét hónapban.

2020. július végéig kiemelendők a kiemelt közúti projektekre (140 milliárd forint), valamint

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásra (123,1 milliárd forint) fordított források.

Ezeken kívül fontos kiadásként megjelennek a Turisztikai fejlesztési célelőirányzatból (81 milliárd forint),

a közúthálózat fenntartására és működtetésére (68,4 milliárd forint) kiadott források, valamint

a Falusi Útalapból (57 milliárd forint),

a közúthálózat felújítására (37,4 milliárd forint),

a Modern Városok Program céljaira (29,1 milliárd forint) kifizetett összegek.

Jelentős forrásokat fordított még a költségvetés a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására (27,0 milliárd forint) is.

Sor került továbbá – a veszélyhelyzet során nyújtott kimagasló teljesítményük elismeréseként – az egészségügyi és egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásának a kifizetésére is, melyre 101,3 milliárd forintot biztosított a költségvetés.

Lesz ez még több is

Ezzel az elmúlt 12 havi összesített deficit 3000 milliárd forint fölé emelkedett, ami megközelíti a GDP 7%-át.

Egy normál (vagyis koronavírus és válság nélküli) időszakban is jellemzően deficitet produkál a büdzsé az év utolsó hónapjaiban, ezért szinte biztosra vehető, hogy az előttünk álló időszakban csak még tovább növekvő hiányt láthatunk. És nagyon úgy tűnik, hogy erre a forgatókönyvre a kormány is készül. Legutóbb két héttel ezelőtt Varga Mihály pénzügyminiszter előrevetítette, hogy az idei gazdasági visszaesés még az eddig tervezettnél is nagyobb lehet, emiatt pedig még tovább emelkedhet a költségvetés hiánya. Ennek kapcsán pedig más országok 8-10%-os deficitadatát említette meg. Ezért nem kizárt, hogy hazánk esetében is erre kell készülni.

Címlapkép: A kormany.hu által közreadott képen a Kínából érkezett újabb egészségügyi védőfelszerelés-szállítmányt pakolják ki a Liszt Ferenc-repülőtéren 2020. április 27-én. Ezen a napon 11 millió 100 ezer kesztyű, 110 ezer védőruha, 365 ezer maszk és 8,5 tonna védőmaszk gyártásához szükséges alapanyag érkezett. Forrás: MTI/Árvai Károly/kormany.hu