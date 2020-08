Joe Biden megint kínos helyzetbe hozta magát elszólása miatt

Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje ismét magyarázkodásra kényszerült az afroamerikaiakra tett megjegyzése miatt.

A demokrata párti politikus csütörtökön este a spanyolajkú és afroamerikai újságírók szövetségének interneten rendezett konferenciáján azt mondta: az emberek többsége nem tudja, hogy a spanyolajkú amerikaiak közössége "hihetetlenül sokszínű", szemben az afroamerikai közösséggel, mint fogalmazott: "néhány kivételtől eltekintve".

Megjegyzése vitát kavart az amerikai politikai és közéletben, és Donald Trump amerikai elnök sem hagyta szó nélkül. "Az Álmatag Joe (Sleepy Joe) éppen most veszítette el a Fekete Szavazatot. Ez a kijelentése katasztrófa, amelyből nem lehet felállni" - írta a Twitteren az elnök, és több, Bident bíráló újságcikket is közzétett. Később újságíróknak nyilatkozva "hihetetlennek" nevezte Biden szavait és úgy vélte, hogy várható demokrata párti kihívója "megsértette a fekete közösséget".

Joe Biden pénteken fontosnak tartotta megmagyarázni a kijelentését. "Semmiképpen nem akartam azt a látszatot kelteni, hogy az afroamerikai közösség monolitikus" - írta a Twitteren, majd leszögezte: "mindig oda fogok figyelni, soha nem szűnök meg harcolni az afroamerikai közösségért, és soha nem szűnök meg harcolni egy igazságosabb jövőért".

Biden májusban már vitába keveredett egy afroamerikai újságíróra tett megjegyzéséért. Amikor egy afroamerikai rádióriporter azt kérdezte tőle, mivel győzné meg a fekete amerikaiakat, hogy rá szavazzanak a novemberi választáson, a politikus azt válaszolta: a kérdező "nem is igazi fekete", ha "problémája van annak megfejtésével, hogy rám, vagy Trumpra szavazzon". Biden később bocsánatot kért a szavaiért.

Biden egyébként is híres elszólásairól, az interneten több összefoglaló is van a leghíresebb és legkínosabb kijelentéseiről.

