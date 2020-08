Koronavírus: 24 új fertőzött Magyarországon

24 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4621 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 602 főre emelkedett, 3464-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 555 fő. Az aktív fertőzöttek 34%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 44%-a budapesti. 72 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen.

A 24 új eset kevesebb, mint a tegnap jelentett 33, de így is az elmúlt két hét harmadik legnagyobb száma. A járvány továbbra is nagyon visszafogott Magyarországon, de a friss adatok minimális erősödést jeleznek, ezért a szabályok fegyelmezett betartása továbbra is nagyon fontos.

A járvány kis mértékű erősödésére utal az is, hogy az aktív esetek száma emelkedett, vagyis kevesebben gyógyultak meg, mint ahányan megbetegedtek. A mutató egyébként július közepe óta már nem csökken, inkább minimálisan emelkedik. Két halálesetre pedig szűk egy hónapja volt utoljára példa.

Az elmúlt 24 óra regionális képe meglehetősen vegyes, a fővárosban 5 új esetet találtak, de az általában aktív Pest megyében egyet sem. A somogyi 5 és a Veszprém megyei 4 megbetegedés valószínűleg összefügg a hírekben megjelent pápai és siófoki fertőzésekkel.

Címlapkép: Getty Images