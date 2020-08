Orbán Viktor: szupercsapatot küldünk a pápai gócponthoz

A Portfolio írta meg elsőként szerdán, hogy 17 új vírusfertőzöttet azonosítottak a hatóságok Pápán és a műsorvezető a beszélgetés elején azt kérdezte, hogy a pápai gócpontot sikerül körülhatárolni, Orbán Viktor azt mondta: minden nap reménykedéssel kezdődik, én is abban bízom, hogy az operatív törzs képes lesz erre. A törzs folyamatosan dolgozik, lassacskán látni fogjuk azt a speciális egységet is, amit ilyenkor bevetünk, ha valahol felbukkan egy szuperfertőző. Ha földrajzilag körül fogjuk tudni határolni a gócpontot, akkor lokális intézkedéseket hozunk – vetítette előre és azt kérte a belügyminisztertől, hogy ez a szupercsapat „ne a mi édes titkunk legyen”, hanem mutassák be, hogy „ne üsse fel a pánik a fejét”, amikor bevetik ezeket az embereket és azt, hogy mit csinálnak.

Úgy fogalmazott: ezek az emberek jól néznek ki,

tudományos-fantasztikus filmekben látható kinézetük van

és augusztus végéig lesz egy gyakorlat is, amit majd a média is nyomon követhet.

Orbán Viktor egyébként azt mondta, hogy tudomása szerint mind a pápai, mind a korábbi mezőkövesdi fertőzés abból indult, hogy az adott szuperfertőző ember tudta, hogy lázas, köhög, beteg, mégis elment emberek közé. Ezért újra megkérte az embereket, hogy legyenek felelősségteljesek, ne menjenek emberek közé, ha betegek.

Azt is kéri az emberektől, hogy ők is segítsék a védekezést, így viseljék a maszkokat a tömegközlekedésen, boltokban. Nemcsak a kormánynak van felelőssége a védekezésben, hanem az embereknek is. Úgy fogalmazott:

egy ország intelligenciaszintje dönti el a védekezés minőségét,

mert nem lehet mindent pontosan szabályokkal körülírni.