Teljesen összeomlott a turizmus a magyarok kedvenc külföldi nyaralóhelyein és még nincs is feltámadás

Ami március elején még csak miniszterelnöki előrejelzés volt, miszerint idénre „kampec” a külföldi turizmusnak Magyarországon, azóta már ténnyé vált , de nemcsak idehaza, hanem a magyarok kedvelt külföldi nyaralóhelyein is. Mindez pedig már most euró tízmilliárdokban mérhető gazdasági károkat okozott a turizmusnak és a hozzá kapcsolódó rengeteg ágazatnak. Mivel a turisták legnagyobb európai küldő országaiban, az Egyesült Királyságban, Németországban és Franciaországban többhavi csúcsra ugrott a napokban az új fertőzöttek száma, miközben főleg a spanyol, de a görög járványhelyzet is romlik, a nyár második felére remélt turisztikai élénkülés csak nagyon halványra sikerülhet Európa-szerte.

Nagy szakadás a magyarok népszerű nyaralóhelyein

A KSH adatai szerint a magyarok tavaly összesen 4,5 millió olyan utazást bonyolítottak le külföldre, amely többnapos volt és szabadidős, szórakozási célú volt, és 481 milliárd forintot, közel 1,5 milliárd eurót költöttek el ennek során. A legnépszerűbb (nyaralási) célpont természetesen Horvátország volt, de a közkedvelt célországok között volt Olaszország, Ausztria, Spanyolország, Bulgária, Görögország, Törökország is. Mi a továbbiakban a tengerparti adottságok miatt csak Horvátországgal, Görögországgal, Olaszországgal, Spanyolországgal és Bulgáriával foglalkozunk, illetve a turisztikai adatoknál viszonyításképpen a magyar helyzetre is utalunk. Rögtön bemutatjuk, hogy ezen országok járványügyi helyzete hogyan alakult tavasszal, illetve az utóbbi hetekben.

Amint látjuk: a legmagasabb koronavírusos esetszámok az olaszoknál és a spanyoloknál voltak tavasszal, de nagyon nyugtalanító, hogy a spanyolok már ismét bő 3000 esetnél járnak, így nem véletlen, hogy több tartományban korlátozások vannak (Katalónia, Navarra, Aragon), és a magyar kormány is zöldből a sárga besorolású országok közé rakta az országot ezen a héten.

Minden népszerű célpontot megvisel ez a válság

A magyarok többnapos külföldi utazásainak fogyasztási kiadási szerkezete tavaly úgy nézett ki a KSH adatai szerint, hogy milliárd forintot szálláshelyre, 55 milliárdot közlekedésre és üzemanyagra, 49 milliárdot élelmiszerre és italra, további 96 milliárdot pedig kulturális, sport- és egyéb turisztikai szolgáltatások vásárlására költötték. Ezek nagy része most bizonyára hiányozni fog a külföldi fogadó országok bevételei közül, de nemcsak a magyarok felől esik drámai mértékben a főbb nyaralási célpont országok turisztikai bevétele, hanem minden ország felől. Így tehát minden népszerűbb nyári nyaralási célpont országot súlyosan érint ez a válság, erre utalnak az Eurostat alábbi adatsorai is.

Amint az alábbi ábrán láthatjuk: a márciusban berobbant járvány hatására áprilisra gyakorlatilag megszűnt a külföldi turizmus a vizsgált országokban: csaknem 100%-os éves alapú zuhanást mértek a statisztikai hivatalok. Aztán ebből csak minimális élénkülés volt májusban és júniusban is. Utóbbi adat az Eurostat adatbázisában még csak Spanyolországra érhető el, ott továbbra is 98%-os az év/év alapú zuhanás, illetve a görögöknél közzétették a légiforgalmi adatokat júniusra és abból az látszik, hogy júniusban éves alapon a külföldiek száma ott is 93%-kal zuhant.

A nyár első fele tehát gyakorlatilag a kihalt nyaralóövezetekről szólt külföldön,

és bizonyára vannak olyan magyar olvasóink, akik kiutaztak és mindezt saját maguk is tapasztalták annak akár áldásos hatásaival együtt: könnyebb eljutás autóval például a horvát tengerpartokra, zsúfoltság hiánya az éttermekben és a parton, masszív árkedvezmények. Utóbbira példa, hogy egy friss adat szerint júliusban több mint 50%-kal volt alacsonyabb a külföldi hitelkártyákról történő pénzköltés Spanyolországban, mint egy éve és mindez abban az országban történt, amelyben a turizmus közvetlen és közvetett súlya együtt 14%-os volt tavaly a GDP-ben.

A belföldi turizmus adhat némi támaszt az ágazatnak

Nemcsak a külföldi turisták költései tűntek el a vizsgált országokból, hanem a kijárási korlátozások, illetve a fertőződéstől való félelem miatt a belföldieké is, igaz itt az idősor végén már van némi élénkülés.

A helyismeret, kevesebb utazási kiadás miatt az várható, hogy a belföldi turizmus gyorsabban és intenzívebben élénkül majd, mint a külföldi

főleg amiatt, hogy a vírusveszély, vagy a járvány fokozódása miatt sok relációban nem is állt még helyre a közlekedés, a repülőjáratok száma, illetve a kötelező tesztelés és esetleges kéthetes karantén is elveszi sok turista kedvét a külföldre utazástól.

És persze az is efelé tereli az utazókat, hogy nemcsak itthon, hanem számos más európai országban is a hazai nyaralásra buzdítják nyíltan az embereket, enyhítve a járvány újbóli felfutásával kapcsolatos kockázatokat és egyúttal támaszt nyújtva a helyi gazdaságoknak. Ez a „több Balaton, kevesebb Adria” magyar kormányfői üzenet a jelek szerint hatott is, hiszen a friss adatok szerint a Balatonon több mint 10 százalékponttal nőtt a foglalási érték a tavalyihoz képest és így dugig vannak a szálláshelyek.

Azt, hogy a külföldi turizmus teljesen összeomlott Magyarországon és egyelőre nem is élénkült, miközben a belföldi vendégforgalom szépen megindult, az alábbi friss magyar adatsor jól mutatja, és feltehetően ez a kettősség sok más országban is jelentkezett már:

Sok szálláshely inkább ki sem nyitott

A külföldi és belföldi turizmus összeomlása mellett az alábbi ábra az ágykihasználtságot mutatja a vizsgált országokban, ami nem mindenhol esett vissza nullára, sőt már élénkülés látszik. Emögött nyilván az a magyarázat, hogy nagyon sok szálloda, szálláshely egyszerűen kivonult a piacról, azaz bezárt és így az ágykínálat szűkült, ez pedig felfelé hajtotta az ágykihasználtsági mutatót. Ezzel együtt még az is igaz, hogy rengeteg szállodai/szálláshelyi dolgozó nem tud dolgozni, nem jut jövedelemhez munkájából és a kapcsolódó ágazatokkal, szolgáltatásokkal együtt a fenti ábrák drámai gazdasági, társadalmi és szociális problémákat is jelentenek.

Nagy hatású ágazat rogyott össze sok országban

Azt, hogy miért drámai, ha több tízmillió turista nem megy el más országokba (és a hazai turisták is óvakodnak utazni, vagy nincs miből) és nem költi el a pénzét, az alábbi ábra is jól szemlélteti. A magyarok által is kedvelt célországok közül a horvátoknál és görögöknél 7%-os volt a turizmus közvetlen súlya tavaly a GDP-ben, a spanyoloknál 6,7%-os, az áttételes hatásokkal együtt viszont inkább 15-25% közötti súlyról beszélhetünk (ld. alább), így érthető, hogy miért beszélünk súlyos válságról ezekben az országokban.

Ezt főként a görögöknél, olaszoknál és a spanyoloknál az is tetézi, hogy magas az állami eladósodottság, így korlátozottan tudnak saját költségvetési forrásból élénkíteni. Ezért is jön jól nekik a minapi EU-csúcson összehozott koronavírus elleni helyreállítási alap (Next Generation EU), amelynek a GDP arányában is egyértelmű haszonélvezője például Bulgária és Görögország, de a spanyolok és olaszok is örülhetnek a támogatások és hitelek hatalmas volumenének.

Brutális károk mindenfelé

A fenti számokból már érezhetjük, hogy a turizmuson keresztül az egyes országok brutális gazdasági és szociális károkat szenvednek el, amire néhány friss adalék:

Az, hogy a minap megugró spanyol fertőzéses esetszámok miatt a brit kormány kötelező 14 napos karantént rendelt el a fenti három tartomány mellett a kanári és baleári szigetekről hazaérkező állampolgárainak, a spanyol turisztikai szövetség becslése szerint önmagában 10 milliárd eurós kárt okoz a spanyol ágazatnak, ugyanis elveszi a britek utazási kedvét (illetve más országok is követik a példájukat, így például a németek és magyarok is)

a fenti három tartomány mellett a kanári és baleári szigetekről hazaérkező állampolgárainak, a spanyol turisztikai szövetség becslése szerint önmagában 10 milliárd eurós kárt okoz a spanyol ágazatnak, ugyanis elveszi a britek utazási kedvét (illetve más országok is követik a példájukat, így például a németek és magyarok is) Ennek oka az, hogy egy július 13-23. közötti YouGov-felmérés szerint a németek, britek és franciák (legnagyobb turista külső országok) fele-kétharmada inkább lemondaná a külföldi utazását, ha hazatérés után kéthetes kötelező karantén várna rá, vagy ha kiderülne, hogy a kint tartózkodás miatt kötelező lenne a nyilvános helyeken maszkot viselnie. Mindkét esetre bőven van példa az utóbbi két hétben a spanyoloknál és a portugáloknál, illetve a görögöknél is előfordul. Tavaly mintegy 80 millió turista volt Spanyolországban, és a közvetlen, illetve közvetett hatásokkal együtt a GDP-ben 12%-os volt a súlya a turizmusnak (fent az ábra csak a közvetett hatásokra becsült 6,7%-ot).

Mindkét esetre bőven van példa az utóbbi két hétben a spanyoloknál és a portugáloknál, illetve a görögöknél is előfordul. Tavaly mintegy 80 millió turista volt Spanyolországban, és a közvetlen, illetve közvetett hatásokkal együtt a GDP-ben 12%-os volt a súlya a turizmusnak (fent az ábra csak a közvetett hatásokra becsült 6,7%-ot). A horvát turizmus is rendkívül szenved, de a Reuters egyik anyaga arra mutat rá, hogy hatalmas lett a különbség az észak- és dél-horvát tengerparti térség látogatottsági adatai között , mert míg az északi részeket könnyebb elérni autóval és vonattal is, illetve több a kempingezési lehetőség, illetve a tágas magánszállásoké, addig a délieket inkább repülővel közelítik meg, ami visszaveti a turisták kedvét. Az ország top turisztikai célpontja tavalyig a déli részhez tartozó Dubrovnik volt, most viszont az első 7 hónapban mindössze a tavalyi forgalom 13%-át regisztrálták (júliusban év/év alapon 30%-ot), de reménykednek egy augusztusi felfutásban elsősorban a német és brit turistákra építve. Az északi isztriai részen viszont egyes térségekben a német és szlovén vendégek aránya tavalyhoz képest csak alig 20%-kal csökkent júliusban, tehát nagyok a földrajzi különbségek. Az egész ország turisztikai bevételei tavaly mintegy 12 milliárd eurót tettek ki, ennek most jó, ha a harmada befolyik az év során a szakmai becslések szerint és az átgyűrűző hatások miatt a turizmus végülis a horvát GDP 20%-át teszi ki.

, mert míg az északi részeket könnyebb elérni autóval és vonattal is, illetve több a kempingezési lehetőség, illetve a tágas magánszállásoké, addig a délieket inkább repülővel közelítik meg, ami visszaveti a turisták kedvét. Az ország top turisztikai célpontja tavalyig a déli részhez tartozó Dubrovnik volt, most viszont az első 7 hónapban mindössze a tavalyi forgalom 13%-át regisztrálták (júliusban év/év alapon 30%-ot), de reménykednek egy augusztusi felfutásban elsősorban a német és brit turistákra építve. Az északi isztriai részen viszont egyes térségekben a német és szlovén vendégek aránya tavalyhoz képest csak alig 20%-kal csökkent júliusban, tehát nagyok a földrajzi különbségek. Az egész ország turisztikai bevételei tavaly mintegy 12 milliárd eurót tettek ki, ennek most jó, ha a harmada befolyik az év során a szakmai becslések szerint és az átgyűrűző hatások miatt a turizmus végülis a horvát GDP 20%-át teszi ki. A görög turizmus közvetlenül és közvetve a GDP 25%-át teszi ki, 700 ezren dolgoznak benne és tízmilliárd eurós méretű bevételkiesés várható. Július elején a rodoszi szállodaszövetség elnöke azt mondta a hírügynökségnek: már az is jó kimenet lenne, ha a tavalyi bevételek 20-25%-át el tudnák érni, annyira drámai a helyzet, és ezért akkoriban a szállodáknak csak a 20%-a volt nyitva a gyenge szezon miatt. Július közepén a Teneo elemzőcég azt írta: az idei év első felében 67%-kal 2,6 millió főre zuhant a külföldi látogatók száma Görögországban és július első két hetének adatai sem voltak túl biztatóak: 70% körüli volt a zuhanás év/év alapon. Így az idei egész éves turisztikai bevételek várhatóan csak 5 milliárd eurót tesznek majd ki a tavalyi 18 milliárddal szemben, azaz itt is 70% körüli zuhanás valószínű.

Mik a kilátások?

A fenti drámai turisztikai helyzetkép után érdemes előre is tekinteni kicsit, igaz a járvány második hullámával kapcsolatos nagyfokú bizonytalanságok miatt ez elég nehéz. A Fitch Solutions minapi friss anyagai a korlátozások és a járványhelyzet alapján becslést adott arra, hogy a főbb európai és ázsiai turisztikai országokban az egész évet tekintve mi várható. Jól látszik ezeken az ábrákon is a várható egész éves drámai elmaradás:

A 80 millió spanyolországi turistához képest talán lesz idén 40 millió,

A 90-100 millió közötti olaszországi és franciaországi turistához képest pedig várhatóan még 40 milliónál is kevesebb.

A fentivel párhuzamosan pedig a szálláshelyek foglaltsági adatai is jócskán elmaradhatnak a tavalyitól: a spanyol ráta talán felmegy majd 30%-ra az év átlagában, a francia pedig talán 40%-ig.

Címlapkép forrása: Clara Margais/Getty Images, a kép 2020. július 30-án a Spanyolországhoz tartozó Mallorca Bagaluf tengerpartján készült.