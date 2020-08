A javulás jeleit mutatja a német ipar egy fontos szelete

A belföldi kereslet növekedése már a fellendülés jeleit vetíti előre a német elektrotechnikai és villamosgép-iparban az ágazat szakmai képviseleti szervezete, a ZVEI legfrissebb felmérése alapján.

A ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) felmérése alapján a belföldi kereslet növekedése júniusban szinte teljes egészében kiegyenlítette a külföldi kereslet csökkenését és így összességében az ágazat megrendelései csak elenyésző mértékben csökkentek az áprilisban és májusban tapasztalthoz képest.

Júniusban az ágazat megrendelései meglepően kismértékben, 1,1 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest, ami annak volt köszönhető, hogy a belföldi megrendelések 33,2 százalékkal növekedtek éves bázison, a külföldi megrendelések pedig 23,4 százalékkal csökkentek, kisebb mértékben a májusi 30,0 százalékos éves csökkenésnél. A külföldi megrendeléseken belül az euróövezetből júniusban 1,8 százalékkal csökkentek a német villamosgép-ipar megrendelései, a világ többi részéről pedig 32,7 százalékkal.

A belföldi megrendelések júniusi növekedése elsősorban a mérés- és automatizálási eszközök, berendezések és rendszerek, valamint villanymozdonyok, illetve akkumulátorok megrendeléseinek volt köszönhető.

Az év első felének az összesített eredménye alapján az ágazat megrendelései 9,8 százalékkal maradnak el a 2019 első fél évitől. A belföldi megrendelések elmaradása 4,8 százalékos, a külföldi megrendeléseké 13,7 százalékos. Az euróövezeti megrendelések 13,9 százalékos elmaradást mutatnak a tavalyitól, a világ többi részéből pedig 13,6 százalékkal kevesebb érkezett be.

Júniusban a német elektrotechnikai és villamosipari cégek termelése árkiigazítással 5,8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az elmaradás mértéke csökken, mivel a január-júniusi kumulált érték 8,7 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál.

A harmadik negyedév elején 75,4 százalékos kapacitáskihasználtsággal termelt az ágazat. A június végi megrendelésállomány 3,3 hónap termelését fedezi, többet az egy hónappal korábbi 3,0 hónapnál.

Az ágazat 14,8 milliárd eurós értékesítési árbevétele 4,2 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A 7,7 milliárd eurós exportbevétel 6,8 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, a 7,1 milliárd eurós belföldi bevétel pedig 0,9 százalékkal. Az euróövezeti exportbevétel 2,9 milliárd euró volt júniusban, 8,7 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál, a világ többi részéről pedig 4,8 milliárd euró volt az exportbevétel, 5,8 százalékkal alacsonyabb a 2019 júniusinál.

Az év első felében 85,5 milliárd euró értékesítési árbevételre tett szert az ágazat, 8,5 százalékkal alacsonyabbra az előző évinél. A belföldi bevétel 7,7 százalékkal 40,6 milliárd euróra, a külföldi pedig 9,1 százalékkal 44,9 milliárd euróra csökkent. Az euróövezeti exportbevétel 11,9 százalékkal 16,4 milliárd euróra csökkent, a világ többi részéből pedig 7,5 százalékkal kisebb bevétel folyt be, 28,5 milliárd euró.

"Az üzleti hangulat tovább javult júniusban az ágazatban" - foglalta össze a felmérés megállapításait Peter Giehl, a ZVEI konjunktúra szakértője, hozzátéve, hogy "elsősorban a kilátások megítélése javult, melynek mutatója február óta most került első alkalommal pozitív tartományba". Megjegyezte ugyanakkor, hogy aktuális helyzetüket változatlanul negatívan értékelik az ágazatban a gazdasági szereplők, az összesített üzleti hangulati mutató ezért továbbra is negatív, még ha az előző havinál kisebb mértékben is.

