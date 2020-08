Koronavírus Magyarországon: 35 új fertőzött egy nap alatt, elhunyt 3 beteg

35 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt három krónikus beteg - írja a koronavirus.gov.hu. Ezzel 4731 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt napokban megemelkedett a beazonosított új esetek száma, az országban új gócpontok alakultak ki. Miután az elmúlt napokban gyorsult a vírus terjedése, így az aktív koronavírusos esetek száma is emelkedésnek indult. Egy nap alatt Hajdú-Bihar megyében találták a legtöbb, 10 új beteget, Budapesten pedig 8 fertőzöttet regisztráltak.

35 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4731 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt három krónikus beteg, így az elhunytak száma 605 fő, 3525-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 601 fő. Az aktív fertőzöttek 31%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 44%-a budapesti. 61 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen.

"A járvány továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. Az a cél, hogy a vírust a határon kívül tartsuk és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerüljük. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyek célja, hogy megakadályozzuk a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását. A sárga és piros besorolású országokból hazatérőknek, valamint mindazoknak, akiknél a járványügyi kontaktkutatás során elrendelik, hatósági házi karanténban kell maradniuk" - írja a koronavirus.gov.hu.

Az elmúlt napokban megemelkedett a beazonosított új esetek száma, az országban új gócpontok alakultak ki, a kontaktkutatások során pedig újabb és újabb betegeket azonosítottak. Az új betegek 7 napos mozgóátlaga június eleji csúcsára emelkedett. Ezzel együtt is Magyarországon visszafogottabb a vírus terjedése, mint egyes környező országokban.

Miután az elmúlt napokban gyorsult a vírus terjedése, így az aktív esetek száma is emelkedésnek indult (többen betegszenek meg, mint amennyien meggyógyulnak):

A vírus terjedése nyomán az elhunytak számában is látható az emelkedés. Tegnap 3 fő hunyt el a koronavírussal összefüggésben, miközben az elmúlt hetekben jellemzően 0 és 1 között alakult az elhunytak száma. Ahogy az alábbi grafikonon is látható, július második felében nem volt halálos áldozata a vírusnak, augusztusban azonban már voltak elhunytak. Várhatóan a következő napokban is lesznek majd a vírussal összefüggésben elhunytak, hiszen a betegség terjedőben van az országban.

A tegnapi napon elhunyt 3 fő mindegyike krónikus betegségben szenvedett:

Forrás: koronavirus.gov.hu

Egy nap alatt Hajdú-Bihar megyében találták a legtöbb, 10 új beteget, Budapesten pedig 8 fertőzöttet regisztráltak. Veszprémben 6 új betegnél állapították meg az új koronavírust, a többi esetet az országban elszórva detektálták (1-2 fertőzött az egyes megyékben).

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy akár 10-20-szor annyi beteg is lehet, mint amennyit regisztrálnak, sokaknak azonban enyhék a tüneteik. Éppen ezért fontos, hogy aki betegnek érzi magát, az maradjon otthon, illetve újra egyre fontosabbá válik a maszkhasználat és a távolságtartás betartása az egészségesek számára is, hiszen az esetszámok stabil emelkedést mutatnak.

