Március óta nem látott áremelkedést hozhatott a július Magyarországon

Újra 3% fölé emelkedhetett az infláció júliusban Magyarországon – vélik a Portfolio által megkérdezett szakemberek. Vagyis március után először haladhatta meg a jegybanki célsáv közepét az áremelkedési ütem, ami az elemzők szerint a következő hónapokban is hasonló szinten maradhat.

Újra a lélektani határ felett

A Portfolio által megkérdezett elemzők egyhangúlag arra számítanak, hogy a júniusi 2,9%-ról felfelé mozdult az infláció, és újra átlépte a 3%-os határt. Ez azért fontos, mert az MNB célsávjának közepe, utoljára márciusban volt példa ezt meghaladó áremelkedési ütemre.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2020. júl. 2020. dec. 2021. dec. Török Zoltán Raiffeisen Bank 3,1 3,1 3,4 Trippon Mariann CIB Bank 3,2 2,8 3,1 Kuti Ákos MKB Bank 3,4 - - Suppan Gergely Takarékbank 3,5 3,3 3,2 Nyeste Orsolya Erste Bank 3,1 2,7 3,2 Virovácz Péter ING Bank 3,3 2,6 2,9 konszenzus (medián) 3,25 2,80 3,20 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

A külső, azaz az eurózóna felől érkező inflációs nyomás továbbra is alacsony, ugyanakkor az üzemanyagárak dinamikusan emelkedtek júliusban is – válaszolta a kilátásokkal kapcsolatban Kuti Ákos. Az MKB Bank elemzője szerint elsősorban a gazdaságok járvány utáni helyreállása okozott növekvő keresletet az üzemanyagok piacán. Emellett a jövedéki adó emelkedése is szerepet játszhatott a drágulásban.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője azt emelte ki, hogy az üzemanyagárak mellett még egy fontos tényező hatott az infláció emelkedése irányába: a szezonális zöldségek és gyümölcsök drágulása felfelé hajthatta az élelmiszerek áremelkedési ütemét.

A KSH ismételten egyre teljesebb körű árfelmérést végezhetett, ami jelentősen növeli az előrejelzések bizonytalanságát

- hangsúlyozta Virovácz.

Maradhat még jó ideig 3 százalék körül

A júliusi csúcsot követően az év hátralévő részében enyhülő inflációs mutatókat láthatunk majd egyrészt a bázishatás, másrészt pedig a gyengébb kereslet oldali inflációs nyomás miatt – véli Virovácz Péter. Az ING elemzője szerint így az MNB kezét az infláció alakulása nem köti majd meg a következő időszakban. Bátran nyúlhatnak újabb gazdaságösztönző lépésekhez, támogatva a gazdaság kilábalási folyamatát. A szakember szerint az elsődleges eszköze ennek továbbra is a hitelezési csatorna lesz az NKP-NHP duóval. Emellett azonban a deficitfinanszírozás is egyre inkább előtérbe kerülhet, vagyis az állampapír vásárlásokat is jelentősen megnövelheti a jegybank.

Előretekintve elsősorban a vírushelyzet, illetve a gazdaság talpra állása határozhatja meg az infláció alakulását. Alapesetben az MKB Bank szakemberei az idei 3,2% után 2021-ben 2,3%-os, majd 2022-ben 2,6%-os áremelkedéssel számolnak. Ha nagyobb lesz a gazdaság visszaesése vagy lassabban talál magára a gazdaság, akkor az infláció is alacsonyabb lehet.

Összességében elmondható, hogy a változatlanul borús gazdasági kilátások ellenére a hazai inflációs nyomás továbbra is megmarad, nem várható az előttünk álló években defláció a világgazdaságban várható extrémen alacsony inflációs környezet ellenére sem – emelte ki Kuti Ákos.

Címlapkép: Shutterstock