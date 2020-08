Elemzői reakciók a nagy meglepetést okozó inflációs adatra

Nagy meglepetést okozva 3,8%-ig ugrott a júliusi infláció. Az elemzők a koronavírus-járvány hatásai mellett a gyenge forintra és több egyedi tényezőre vezetik vissza a drágulási ütem emelkedését.

Júliusban az elemzői várakozásokat jócskán meghaladó, 3,8%-os volt az éves drágulás üteme Magyarországon. Egy hónappal ezelőtt még 2,9%-os volt az infláció, és bár az emelkedés várható volt, az előrejelzések konszenzusa mindössze 3,2-3,3% volt. Ilyen nagy meglepetést nagyon régen okozott utoljára inflációs adat. A Magyar Nemzeti Bank által kiemelten figyelt adószűrt maginfláció a júniusi 3,5%-ról júliusra közel 12 éves csúcsára, 4,1%-ra emelkedett.

Több tényező állt az infláció júliusi megugrása mögött - mondja Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője. Az dohánytermékek és a járműüzemanyagok júliusi 1-től érvényes jövedéki adóemelése egyszeri árfelhajtó tényezőnek számít. Emellett a szezonális élelmiszerek és a ruházati cikkek áralakulására jellemző júliusi szezonalitás az idén eltérően alakult, emiatt havi szinten mindkét termékcsoport esetében enyhe emelkedést mért a KSH. A jövedéki adó hatás és a szezonális hatás változása mellett jóval kedvezőtlenebb azonban, hogy

nemcsak egyszeri tételek, hanem a mögöttes folyamatok is a tartósan magasabb infláció irányába mutattak.

A tartós fogyasztási cikkek árai, melyek korábban dezinflációs tényezőnek számítottak havi szinten 0,3%-kal, éves összehasonlításban pedig 2,7%-kal nőttek. A szolgáltatások árai pedig 1,1%-kal ugrottak meg júniushoz képest, így az éves indexük 3,4%-ra gyorsult. Az infláció emelkedése mögött tehát nemcsak egyszeri hatások álltak, ami jól tükröződött a maginflációs mutatók emelkedésében is. A koronavírus-válság miatt várt dezinflációs hatások tehát nem igazán látszanak érvényesülni a tényleges inflációs adatokban.

Az elkövetkező hónapokban vélhetően már nem gyorsul tovább az infláció, az év utolsó negyedévében pedig a támogató bázishatás a mostaninál alacsonyabb inflációt sugall. Az éves index azonban valószínűtlen, hogy ismét 3% alá kerüljön. Az idei évre vonatkozó eddigi 3,1%-os éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését 3,5-3,6%-ra emeli az Erste Bank.

Az inflációs meglepetést a vártnál gyorsabban növekvő tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások árai okozták, amelyek egyértelműen tükrözik a forint gyengülésének negatív hatásait - mondja Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője. A következő hónapokban az üzemanyagárak növekedése miatt az infláció 4% közelében maradhat, majd az év utolsó hónapjaiban 3,5% közelébe mérséklődhet, így Suppan az idén 3,6%-os átlagos inflációra számít a tavalyi 3,4% után. Az év végétől a jövő év elejéig mérsékelheti az inflációt a sertéspestis következtében elszálló sertéshúsárak kiesése a bázisból. Ezzel szemben a lényegesen gyengébb forint erősítheti az inflációt, ami egyre erőteljesebben látszik a tartós fogyasztási cikkek esetében.

Németh Dávid szerint a friss adatokból kiderül, hogy a ruházati és tartós fogyasztási cikkeknél a kereskedők igyekeznek áthárítani a gyengébb forint miatti költségnövekedésüket, valamint egyéb okokból növekedő kiadásaikat. A K&H elemzője szerint az év hátralévő részében a fő kérdés az lesz, hogy a kereslet meddig tud lépést tartani az áremelkedéssel. Az emelkedő munkanélküliség ezen a téren megjelenhet, vagyis lassíthatja az inflációt.

A következő hónapok fő kérése, hogy a szolgáltató szektor szereplői hogyan árazzák majd a termékeiket - mondja Virovácz Péter. Az ING Bank közgazdásza szerint a többi inflációt erősítő tényező enyhülhet a következő hónapokban, ezért az év vége felé már alacsonyabb számokat láthatunk majd. Az éves átlagos infláció így 3,3% lehet majd, ami jövőre 2,8%-ra enyhülhet.

Az inflációs folyamatokat továbbra is elsősorban az élelmiszerárak jelentős, 7,8 százalékos növekedése befolyásolta, amelyben közrejátszott a kedvezőtlen időjárás - emeli ki Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató elemzője, aki hozzáteszi: a 3,8 százalékos infláció ugyan még a jegybanki célsávon belül található, azonban az inflációs alapfolyamatokat jobban megfogó maginflációs mutató is emelkedett, 4,5 százalékra, amely már jelentős inflációs nyomásról tanúskodik. Regős szerint így arra számíthatunk, hogy a jegybank legalább kommunikációs szinten szigorítást jelenthet be legkésőbb az augusztusi ülésén.

