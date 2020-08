Kínaellenes összefogás formálódik a térségben, amelynek a világ 4 jelentős országa is a tagja lesz

Az India és Kína közötti júniusi fegyveres konfliktus felgyorsítja India szemléletváltását, és a semleges pozícióból kimozdulva szorosabban integrálódhat a Quad nevű együttműködésbe, amelynek Ausztrália, Japán és az Egyesült Államok is tagja. Mindhárom országnak konfliktusokkal terhelt a kapcsolata Kínával, és utóbbi növekvő agressziója felgyorsíthatja a négyek együttműködését.

A Kínával történő júniusi határkonfliktus után India figyelme az Egyesült Államok és szövetségesei felé fordulhat, és egy megerősített stratégiai együttműködéssel próbálja majd megvédeni saját érdekeit - mondták el szakértők a CNBC-nek.

A két országnak területi vitája van egymással, és a május óta fokozódó konfliktus júniusban fegyveres összecsapásba torkollott, amelynek a végén 20 indiai katona meghalt, és nőtt a nyomás Narendra Modi miniszterelnökön, hogy válaszlépéseket foganatosítson. A kínai fél nem erősítette meg, hogy saját oldalukon történt haláleset.

Az egykori diplomaták és politikai elemzők szerint a júniusi fegyverváltás fordulópont volt Ázsia egyik legfontosabb bilaterális kapcsolatrendszerének történetében. India az elmúlt hónapokban válaszul a kínai agresszióra intézkedéseket fogadott el, amelynek célja a kínai vállalatok háttérbe szorítása, vagy egyenesen kitiltása a világ egyik legnagyobb piacáról, az Indiába érkező kínai beruházásokat pedig már a konfliktus előtt is korlátozták.

A határkonfliktus felgyorsíthatja azokat a folyamatokat, amelyek már előtte is zajlottak

- mondta a lapnak Akhil Berry, az Eurasia Group szakértője.

Az elemzők szerint India most a kétoldalú együttműködései megerősítésére fókuszál majd, így például az Egyesült Államokkal vélhetően szorosabbá válik a viszony, amely egyébként is javulást mutatott az elmúlt években. Új-Delhi emellett közelebb kerülhet Moszkvához is, és megerősödhet a kapcsolata az Európai Unióval. Az amerikai-indiai kapcsolatról, az épp formálódó szabadkereskedelmi egyezményről hosszabban foglalkoztunk alábbi cikkünkben:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 26. A koronavírus és az új hidegháború árnyékában formálódik a világ egyik legjelentősebb együttműködése

Az egyik legfontosabb együttműködés, amely a Kínával elmérgesedő viszonyban felértékelődhet India számára, a Négyoldalú Biztonsági Együttműködés (Quadrilateral Security Dialogue, röviden Quad), amely magában foglalja India mellett az Egyesült Államokat, Japánt és Ausztráliát. Mind a négy országnak konfliktusos a viszonya Kínával, és a helyzet csak romlott az elmúlt hónapokban.

Rajiv Bhatia, a Gateway House nevű think-tank indiai elemzője, korábban burmai és mexikói nagykövet szerint a négyoldalú együttműködés erősödésére lehet számítani, ez ugyanis az országok érdeke. Az elemző szerint már eddig is történtek lépések az együttműködés erősítésére, de ezek felgyorsulhatnak, ha a kínai agresszió nőni fog a négy országgal, vagy általánosságban a régióval szemben.

Indiára mindig jellemző volt, hogy a stratégiai autonómiáját fenn akarta tartani, a szakértők szerint a Quad-együttműködés ezt nem fogja sérteni, hiszen nem valószínű, hogy végül formai katonai szövetséggé válik az együttműködés.

Bhatia szerint nem kétséges, hogy India elkötelezett egy szorosabb diplomáciai és stratégiai együttműködés iránt, amelynek célja, hogy Kínát a nemzetközi jog és normák betartására késztesse. India fokozódó nyitottságának egyik jele, hogy hozzájárulását adta az ausztrál flotta csatlakozásához az idei Malabar haditengerészeti gyakorlathoz, amelyben az Egyesült Államok és India vett részt eddig. Az indiai kormány aggályát fejezte ki korábban az ausztrál részvétellel kapcsolatban, mivel szerintük azt Kína provokációként fogta volna fel. Bhatia úgy fogalmazott, hogy "India túl van azon, hogy Kína érzékenysége miatt aggódjon".

Azt a szakértők is elmondják, hogy mivel India egyik legfőbb gazdasági partnere Kína, és Peking számos technológiai beruházást hajtott végre az országban, a gazdasági kapcsolatokat Indiának fenn kell tartania, de ennek jellege már eltérő lesz, mint amit a határvillongás előtt láttunk.

A stratégiai együttműködések változásának India gazdaságára is nagy szerepe lehet, hiszen a Kínával történő erős gazdasági kapcsolatokat fokozatosan fel kell váltania az egyéb országokkal történő együttműködésnek, azaz a gazdaság terén is egy stratégiai váltást láthatunk majd. Az Eurasia Group szakértője szerint mindez fokozódó kereskedelemben, közös infrastrukturális beruházásokban, és az információáramlás javulásában valósulhat meg majd a Quad keretén belül.

Címlapkép: Getty Images