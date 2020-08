A Dunaferr felmondta a kollektív szerződést

A Dunaferr Vasas Szakszerveztei Szövetsége pénteken jelezte: a Dunaferr-társaságcsoport felbontja a határozatlan idejű kollektív szerződéseket, illetve azok mellékleteit is.

A szakszervezet oldalán található tájékoztatás szerint az ISD Dunaferr Zrt. cégvezetője, Evgeny Tankhilevich ezt pénteken közölte a szakszervezetekkel.

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, Győri Gábor a 24.hu-nak arról is beszélt, hogy szakszervezetek ragaszkodnak a kollektív szerződésekben már elért vívmányokhoz, mert azok mindig valamilyen lemondás ellenében születtek. "Ha a tárgyalások végén nem lesznek benne a megállapodásban azok a pontok, amikhez a szakszervezet ragaszkodik, akkor akkor a Munka Törvénykönyve szerint jogosan lehet sztrájkot indítani, és ha kell, élni is fognak ezzel a lehetőséggel" - fogalmazott a portálnak. A kollektív szerződést egyébként hat hónap felmondási idővel bármelyik fél (a cég és a szakszervezet is) felmondhatja. A mostani szerződések így még február 14-ig érvényesek, addig a társaság vezetése köteles tárgyalni a szakszerveztekkel.

Az érdekképviseletek visszautasítják, hogy a cégvezetés őket tegye meg bűnbanknak, nem tudják elfogadni, hogy a cég nehéz helyzetében a juttatások jelentik a legnagyobb anyagi problémát.

A szakszervezetek szerint a kollektív szerződés felmondása olyan lavinát fog elindítani, amelynek beláthatatlan következményei lehetnek.