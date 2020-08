Koronavírus: megnyíltak a nyugat-balkáni határok, újra szigorít Dél-Korea

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szombat reggelre 240 ezres növekedéssel immár átlépte a 21 milliót a világszerte igazoltan koronavírussal megfertőződöttek száma, az elhunytaké közel 9 ezerrel 763 ezer fölé emelkedett, a gyógyultaké pedig 270 ezerrel 13,2 millió főre ugrott – derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítéséből. Az Egyesült Államokban és Brazíliában egy nap alatt most is több mint ezren hunytak el a betegségben, közben a megugró új fertőzéses esetszámok miatt ismét szigorítottak a szociális távolságtartási szabályokon Dél-Koreában, és karanténokkal küzdenek a vírussal Új-Zélandon és Ausztráliában is. A Nyugat-Balkán több határa közben megnyílt, igaz csak negatív vírustesztekkel lehet átlépni azokat. Idehaza egy nap alatt most csak 24 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és nincs újabb elhunyt, miközben új koronavírus-tesztelési szabályok lépnek életbe a külföldről érkező focisták számára. Friss híreink percről-percre szombaton.