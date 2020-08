Elképesztő mennyiségű pénzt költ Magyarország a hadsereg fejlesztésére, és ez még csak a kezdet

Százmilliárdokat költött már Magyarország haderőfejlesztésre a közelmúltban, legutóbb épp a múlt héten írt alá Benkő Tibor honvédelmi miniszter egy egymilliárd dolláros rakétabeszerzési megállapodást az Egyesült Államokkal. A haderőfejlesztésnek ezzel még közel sincs vége; a magyar GDP egyre nagyobb szeletét alkotja majd a honvédelem a következő években, 4 éven belül pedig elérhetjük a NATO által elvárt, 2%-os arányszámot is. A növekvő büdzséből következik, hogy az eddig bejelentett fejlesztések mellett a közeljövőben várhatóan újabb, hatalmas volumenű vásárlások lesznek, hamarosan újabb harcjárművek és gyalogsági eszközök, hosszabb távon pedig újabb repülőgépek is beszerzésre kerülhetnek.

Rengeteg pénzt költöttünk fegyverekre

A múlt héten írt alá Benkő Tibor honvédelmi miniszter egy rekordösszegű, mintegy 1 milliárd dollár értékű megállapodást az Egyesült Államok nagykövetével, David Cornsteinnel amerikai AMRAAM-rakéták és légvédelmi rendszerkomponensek beszerzésének szándékáról. Bár a megállapodás konkrét részleteit homály fedi, a rakéták a hamarosan rendszeresítésre kerülő, norvég gyártmányú NASAMS-rakétavédelmi rendszerhez kellenek majd, ezen kívül légiharc rakétaként a Honvédség légiereje által használt Gripen-vadászgépek is tudják majd az AMRAAM-rakétákat használni.

Ez a hatalmas beszerzés mindössze egy azok közül a jelentős összegű beruházások közül, melyeket a Honvédség fejlesztése érdekében tett a kormány, mint ismert,

44 darabot vett Magyarország a legmodernebb német gyártmányú, Leopard 2A7+ harckocsikból , melyek használatát előkészítő Leopard 2A4-es kiképzőharckocsik már elkezdtek Magyarországra érkezni,

, melyek használatát előkészítő Leopard 2A4-es kiképzőharckocsik már elkezdtek Magyarországra érkezni, 24 Panzerhaubitze 2000 -es önjáró löveg beszerzése indult meg,

-es önjáró löveg beszerzése indult meg, 2021 végéig folyamatosan érkezni fog az Airbustól vásárolt 20 darab, H145M többcélú helikopter , 2023-tól pedig16 H225M helikopterrel is bővül az eszközpark,

, 2023-tól pedig16 is bővül az eszközpark, cseh licenc alapján modern kézifegyvereket kezdett el gyártani Magyarország Kiskunfélegyházán, melyek exportra és a Honvédség arzenáljába is készülnek,

Kiskunfélegyházán, melyek exportra és a Honvédség arzenáljába is készülnek, Carl Gustaf M4 páncéltörő kézifegyvereket vásároltunk Svédországtól,

vásároltunk Svédországtól, illetve a honvédek számos felszerelési eleme, mint például az egyenruha, a málhamellény, a sisak és a bakancs is megújult.

Az állam még egy osztrák aknavetőgyárat, magyar magánbefektetők pedig egy cseh kiképzőrepülőgép-gyárat is megvettek - az itt készülő eszközök hosszabb távon akár a Honvédségben is rendszeresítésre kerülhetnek.

A frissen aláírt rakétabeszerzés egyébként valószínűleg még csak nem is a legnagyobb tétel az új haderőfejlesztéshez köthető beszerzések kapcsán. Mivel a konkrét beszerzési összegek védelmi titoknak számítanak, ezért sok esetben csak a szaksajtó találgatására tudunk hagyatkozni, amikor egy-egy eszközvásárlás költségeit megpróbáljuk kiszámolni. Nagyjából a következő összeget fizethette Magyarország az eddig ismert eszközbeszerzésekért és ezek komponenseiért, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges személyzet kiképzéséért:

Több beszerzés konkrét költségéről sajnos még találgatni sem lehet, így nem tudjuk például, hogy mennyibe kerültek a Česká zbrojovka kézifegyver-licencei, a H225M helikopterek vagy a Carl Gustaf M4 páncéltörők.

Még lesz pár hatalmas bejelentés

Minden jel arra mutat, hogy az eddig ismert fegyverbeszerzések csak a jéghegy csúcsát képzik, folyamatban, sőt, valószínűleg már lezáráshoz közeli állapotban van számos újabb, nagy volumenű fegyverbeszerzés.

Az egyik ilyen beszerzés a páncélozott szállító harcjárművek (APC), illetve gyalogsági harcjárművek (IFV) rendszeresítésére irányulhat.

Még 2019-ben jelentette be Benkő Tibor – rövidesen a Leopardok megvásárlása után -, hogy tervben van egy nehézdandár kiépítése Magyarországon, ennek hatékony működéséhez viszont szükség van az előbb említett két harcjármű-kategóriára. A szovjet gyártmányú BMP-1-esek 2007-es kivonása óta jobb híján mindkét szerepkört BTR-80-asok látják el, nagyon nagy esély van rá viszont, hogy rövidesen ezeket a harcjárműveket is leváltják jóval korszerűbb eszközökkel.

Még tavaly szeptemberben írtunk először arról, hogy milyen gyalogsági harcjárművek beszerzése jöhet szóba; miközben egyes források a Leopardokat is gyártó Krauss-Maffei Wegmann által gyártott Pumák beszerzését tartották esélyesnek, mi az eddigi eszközbeszerzések színvonala alapján inkább a Rheinmetall KF41 Lynx (Hiúz) rendszeresítését gondoljuk reálisnak.

A Lynx a világ egyik legmodernebb gyalogsági harcjárműve, modulári kialakítása magas fokú páncélvédettséggel és mobilitással párosul. Míg a Pumák főleg a Bundeswehr igényeinek megfelelően kerültek kialakításra, a Lynx eleve inkább exportcéllal készült, így könnyen alakítható a célországok hadseregeinek igényeinek megfelelően. Az eddigi honvédelmi beszerzéseknél az utóbbi mindig egy nagyon fontos szempont volt.

Fontos azt is megjegyezni, hogy ha a Honvédség fejlesztéséért felelős szervek a Lynx mellett döntenek, még az Egyesült Államok Bradley gyalogsági támogató harcjárművénél is korszerűbb eszközt kap majd meg a Honvédség: még az USA is csak fontolgatja a Lynxek beszerzését.

A páncélozott szállító harcjárművek kategóriájában a szintén német, Rheinmetall és KMW által közösen létrehozott ARTEC konzorcium által tervezett, 8x8-as Boxer a legerősebb esélyes, erről először januárban írtunk.

A Boxer egy szintén magas fokon átalakítható harcjármű, APC-konfigurációban az alapvető személyzet felett 10 lövészt és felszerelésüket képes szállítani, de alkalmas többek közt műszaki mentő, légvédelmi, felderítő és parancsnoki szerepkörök betöltésére is.

A Boxer rendszeresítése már több országban folyamatban van; Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Litvánia is rendelt a típusból. Ilyen szempontból a Boxerek beszerzése nem lenne akkora unikum, mint a Lynxé, de kétség kívül jelentős ugrás lenne a mostani BTR-ekhez képest technológiai és hatékonysági szempontból.

A kormány egyébként tárgyal Törökországgal is haditechnikai beszerzésekről, de ezen a téren elég nagy a csend. Még tavaly találkozhattunk a budaörsi haditechnikai bemutatón két török MRAP-pel, a Nurol Makina Ejder Yalcinjával, illetve a Yörükkel, de az eszközök beszerzésének állapotáról azóta is csak a török médiából hallani. A törökök azt állítják, hogy már idén Magyarországra érkezhetnek a járművek, Benkő Tibor honvédelmi miniszter pedig a Portfolio kérdésére elmondta, hogy

rövid időn belül nyilvánosságra fognak kerülni a részletek.

Ezen kívül viszont hazai oldalról egyelőre nincs infó a beszerzések technikai paramétereiről, sem a rendszeresítés ütemezéséről.

A török MRAP-ek beszerzése egyébként szintén szakmailag indokolt lenne, hiszen egy generációval korszerűbbek, mint a magyar csapatok által kis számban használt, Amerikától szerzett International MaxxPrók vagy akár a hasonló feladatkört betöltő, de gyorsan avuló Humvee-terepjárók. A török járművek mobilitása, páncélvédettsége magasabb és esetükben az esetleges IED-detonáció következtében történő borulás esélye is jóval kisebb.

Török járművek egyébként szóba jöhetnek az APC / IFV vonalon is, ezen a téren a Otokar Tulpar és a Kaplan 20-as, valamint a kerekes FNSS Pars-család is erős játékosok. Úgy látjuk viszont, hogy az Erdogan-kormány Európával szembeni elhidegülése és a török gazdaság gyengélkedése miatt a magyar kormány valószínűleg inkább német APC-k, IFV-k mellett dönt majd.

Ezeken az eszközökön kívül még el kell gondolkodnia a Honvédség korszerűsítésén gondolkozó szakembereknek azon is, hogy

mivel cserélik majd le a lövészcsapatok által használt PKM támogató géppuskákat vagy SzVD mesterlövészfegyvereket, hiszen cseh licencet ezekre a szerepkörökre nem vásároltunk . Nem lenne meglepő egyébként, ha a mesterlövész-fegyverek fejlesztése itthon történne, Magyarország a Gepárd rombolópuska-családnak köszönhetően ezen a téren nemzetközileg elismert szereplő.

. Nem lenne meglepő egyébként, ha a mesterlövész-fegyverek fejlesztése itthon történne, Magyarország a Gepárd rombolópuska-családnak köszönhetően ezen a téren nemzetközileg elismert szereplő. Előbb-utóbb a Gripenek leváltása is aktuálissá válik majd, itt jelenleg az egyetlen értelmes jelentkező kínálati oldalon az amerikai F-35-ös , de elképzelhető, hogy Európa is fejleszt valamit, mire ez a kérdés a 2020-as évek második felére napirendre kerül.

, de elképzelhető, hogy Európa is fejleszt valamit, mire ez a kérdés a 2020-as évek második felére napirendre kerül. Egyes értesülések szerint Magyarország Brazíliával tárgyalt tavaly KC-390-es katonai szállítógépek beszerzéséről.

Emellett a rakétavásárláshoz kapcsolódó NASAMS légvédelmi rakétarendszer beszerzéséről is hamarosan többet tudunk majd.

Ez már a NATO-nak is tetszik

A hazai haderőfejlesztések célja egyébként nemcsak az, hogy a Honvédség korábbi, 30-40 éves szovjet eszközeit a kor igényeinek megfelelő színvonalú eszközökre cserélje Magyarország, hanem arról is szó van, hogy a

kormány tudatosan is elkezdett arra törekedni, hogy a NATO által elvárt, 2%-os, GDP-arányos védelmi költségvetési keretet teljesítse.

Ennek fejében már idén és jövőre is rekordösszegű honvédelmi költségvetésből gazdálkodhatnak a döntéshozók, a keretösszeg jelentős részét ráadásul az igencsak időszerű fejlesztésekre fordítják majd.

A költségvetésből a honvédelemre jövőre 778 milliárd forintot fordít a kormány, ami 30%-kal magasabb, mint az idei összeg, az újabb növelések eredményeképpen pedig

Magyarország várhatóan már 2024-re eléri a GDP 2%-ának megfelelő a honvédelmi költségvetési keretet.

Fontos megjegyezni, hogy a koronavírus-krízis miatt a magyar költségvetés, illetve GDP még változhat a korábban tervezetthez képest, de aligha nyúlna hozzá a kormány a folyamatban lévő, diplomáciai szempontból is kiemelt fontosságú eszközbeszerzésekhez, így a Covid-válság lenyomata maximum az arányszámokon változtathat.

A célkitűzés fejében tehát valószínűleg számos olyan újabb fejlesztésre készülhetünk még, melyeket fent nem említettünk, mert nagyon széles a skála; javarészt nagyfokú digitaizációt, automatizációt elősegítő technológiai vívmányokról lehet szó, de bizonyos haditechnikai fórumokon még újabb eszközök, komponensek hazai gyártásáról is pletykálnak. Az utóbbi irányt jól alátámasztja a kiskunfélegyházi fegyvergyár megépítése mellett a hamarosan Győrben létrejövő Airbus-üzem, illetve az is, hogy a Krauss-Maffei Wegmann nemrég magyar leányvállalatot létesített.

Elképzelhető tehát, hogy több olyan haderőfejlesztési megállapodás is születik majd, melynek része lesz bizonyos eszközök gyártásának Magyarországra telepítése, hiszen a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésére kiváló eszköz lenne a fegyvergyártás munkahely-teremtő hatása.

A fejlesztéseket látva egyébként a NATO (talán Magyarország belépése óta először) elismerően kezdett el beszélni a magyar véderő fejlesztéseiről, az erről szóló értesüléseket nemrég Benkő Tibor honvédelmi miniszter is megerősítette.

