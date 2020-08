Koronavírus: viszonylag kevés beteget találtak az elmúlt 24 órában Magyarországon

24 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4970 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 609 fő, 3631-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 730 fő. Az aktív fertőzöttek 32%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 43%-a budapesti. 60 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen.

A 24 új eset alacsonyabb, mint az előző hét nap mozgóátlaga (31), és kevesebb az augusztus 13-án látott 45-nél is, de a június-júliusi számoknál ez is magasabb. Egy-egy nap adatából még nem szabad messzemenő következtetést levonni, és továbbra is fontos, hogy az aktuális járványügyi szabályokat betartsuk. Az előző 24 órában 2479 tesztet végeztek el.

Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így összesen már 609 áldozata van Magyarországon a koronavírusnak. Az esetszámok emelkedésével egyelőre nem látjuk a halálozások megugrását, ennek pedig több oka lehet. Egyrészt lehetséges, hogy a tavaszi hullámhoz képest most jobban detektálunk, másrészt ismert, hogy nyáron alacsonyabb az átlagéletkora a fertőzötteknek, így kevesebb a veszélyeztetett korú beteg a fertőzöttek között.

Az aktív esetszám tovább nőtt, jelenleg 730 aktív fertőzött van Magyarországon, jelentős többségük házi karanténban van, 60 beteget kórházban ápolnak.

Címlapkép: Getty Images