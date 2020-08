Éles fordulat a fehéroroszoknál – Leverik a tüntetéseket

Az augusztus 9-i fehérorosz elnökválasztásokon hivatalosan Lukasenka nyert 80,1%-kal, míg a bebörtönzött férje helyett az elnöki székért elinduló Szvetlana Tyihanovszkaja állítólag csak 10,2%-ot kapott. Az eredmények bejelentése után már 9-én este tüntetések kezdődtek az országban, amelyeket az első napokban keményen levertek a hatóságok és közel 7 ezer embert bebörtönöztek. Aztán az eredmények valószínű nagyfokú meghamisítására és a rendőri brutalitásra hivatkozva felerősödött a nemzetközi nyomás, hogy meg kell ismételni a választásokat és abba kell hagyni az erőszakos hatósági fellépést, de erre kezdetben nem volt hajlandó Lukasenka.

Aztán 16-án a saját szimpatizánsai csak néhány ezres tömegben jöttek össze, míg az ellenzéki tüntetők országszerte több százezren, így vasárnaptól a fehérorosz hatóságok „megenyhültek” és hétfőn a hivatalos bejelentés szerint szinte az összes bebörtönzött tüntetőt szabadon engedték, míg a nagy állami vállalatoknál sztrájkolni kezdtek. A minszki traktorgyárba látogatva Lukasenka azzal szembesült, hogy még az elvileg leghűségesebb támogatói köre, a gyári munkások is a lemondását követelték skandálva, így dühösen levonult a színpadról. Előtte tett egy homályos utalást arra, hogy hajlandó lenne átadni a hatalmát egy népszavazásra vitt alkotmánymódosítás nyomán.

Ennek felajánlása nyomán Tyihanovszkaja Litvániába menekülése mellett is elkezdte megszervezni a hatalomátadás koordinációs tanácsát, amibe több száz neves közéleti és szakértő ember jelentkezett, miközben a rendőrségtől, a nagykövetségekről, színházakból, a közmédiából, a sportéletből is számos ember vállalta nyíltan, az üldöztetést is vállalva, hogy átállt a tüntetőkhöz.

Ezek mind olyan jelek voltak, amelyek afelé mutattak, hogy megroppant Lukasenka elnök 26 éve gyakorolt hatalma és közeleg a rendszerváltás, illetve a hatalomátadás.

Mindezekkel párhuzamosan diplomáciai nagyüzem kezdődött, mára rendkívüli videókonferenciás EU-csúcsot hívtak össze és Vlagyimir Putyin orosz elnök is számos európai vezetővel egyeztetett Lukasenka mellett. Szerdán az oroszok felől olyan jelek érkeztek, hogy bár készek lennének katonailag is támogatni Fehéroroszországot (hiszen azt rögzíti egy biztonsági szerződés és gazdasági uniót is alkot a két ország), de nem látják szükségét és a fehéroroszok sem kérték azt. Lukasenka pedig a fehérorosz biztonsági tanács ülésén kiadta az utasítást, hogy rendet kell tenni a főváros utcáin, így elindultak újra a letartóztatások, a hatalomátadási testületet pedig jelzése szerint nem kell komolyan venni.

Ezek a jelek afelé mutatnak, hogy megpróbálja leverni a tüntetéseket és egy utolsó kísérletet tesz a hatalma stabilizálásra, míg az oroszok pedig egyelőre kivárnak.

Közben véget ért a rendkívüli EU-csúcs, amely kimondta, hogy nem volt fair és tiszta a fehérorosz választás, így annak eredményét nem fogadják el az uniós tagállamok és közben azon hivatalos állami személyekre rótta ki szankciókat, akik részt vettek a választási csalásokban, vagy a brutális hatósági fellépésekben. Az uniós vezetők jelezték, hogy a tüntetőkkel vannak, anyagi és humanitárius segítséget kívánnak nyújtani nekik, be kell fejezni a velük szembeni erőszakos fellépést, szabadon kell bocsátani minden bebörtönzöttet, de sok nyilatkozat azt hangsúlyozta, hogy az EU nem akar kívülről beavatkozni a fehérorosz belügybe, az ottani embereknek maguknak kell eldönteniük, hogy milyen utat választanak.

