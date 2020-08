40 ezer önkéntesen tesztelik az orosz vakcinát

Hamarosan 40 ezer önkéntesen tesztelik a sok kritikát kapott orosz koronavírus-vakcinát, mely a világon elsőként kapott forgalombahozatali engedélyt – írja a CNBC az orosz járványügyi hatóság bejelentésére hivatkozva. A Szputnyik-V névre keresztelt oltóanyagot szeptemberben már teljes kapacitással gyártanák.

Egészségügyi szakemberek egyelőre szkeptikusak a villámgyorsan kifejlesztett és jóváhagyott orosz vakcinával kapcsolatban, mivel egyelőre nem sok klinikai kutatás ismert. Részben ezeket a kritikákat küszöbölné ki az orosz járványügyi hatóság azzal, hogy 40 ezer önkéntesen tesztelik majd a gyógyszert.

A Szputnyik-V néhány hete kapott orosz forgalmazási engedélyt miután biztonságosnak és hatékonynak minősítették. A hatóságok csütörtökön jelentették be, hogy szeptemberben már teljes kapacitással gyártanák az ellenszert. Az oltóanyagot két hónapon keresztül tesztelték kis mintán, de az ezzel kapcsolatos eredményeket nem hozták nyilvánosságra.

Az oroszok is elismerik, hogy a gyógyszer harmadik fázisú klinikai vizsgálatai csak most kezdődnek majd, ezzel kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója azt mondta, hogy a forgalmazáshoz mindenképpen szükséges ezek lezárása, hogy hatékonynak és biztonságosnak minősíthessék a szert. A további vizsgálatokkal kapcsolatban a szervezet felvette a kapcsolatot az orosz hatóságokkal is, hogy együttműködjenek a fejlesztésben.

