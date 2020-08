Csalás miatt őrizetbe vették Trump korábbi kulcsemberét

Letartóztatták Steve Bannont, az amerikai elnök korábbi tanácsadóját csütörtökön. A gyanú szerint Bannon a mexikói határra építendő fel közösségi finanszírozásban összegyűjtött támogatásának egy részét használta fel saját céljaira.

Donald Trump amerikai elnök korábbi főtanácsadója korábban „Mi építjük a falat” (We build the wall) néven indított közösségi finanszírozási kampányt, hogy az elnök egyik legfontosabb 2016-os kampányígéretének teljesítéséhez gyűjtsenek pénzt. Végül több mint 25 millió dollárt adott össze több százezer ember, azonban most az ügyészek arra gyanakodnak, hogy ennek egy részét saját céljaira használta fel Bannon és stábja.

Állítólag az egykori stratéga és három munkatársa több százezer dollárt használt fel a kampány céljainak nem megfelelően, miközben azt a látszatot keltették, hogy a fal építését finanszírozzák belőle.

