Koronavírus: vesztegzáras területre ment vacsorázni az ír uniós biztos, országos botrány lett belőle

Az Európai Bizottság elnöke további magyarázatot vár Phil Hogan ír uniós biztostól a járványügyi előírások megsértése miatt - közölte Dana Spinant illetékes szóvivő a brüsszeli testület hétfői sajtótájékoztatóján. Hogan vasárnap közzétett közleményében bocsánatot kért azért, mert augusztus 17-én részt vett az ír parlament golfegyesületének vacsorarendezvényén, amely nem felelt meg az egészségügyi előírásoknak, továbbá közfelháborodást is keltett országában.

Hogan vasárnap egy 7 részes Twitter-üzenetben kért bocsánatot azután, hogy beszélt többek között az ír miniszterelnökkel is és sajnálja, hogy részt vett az eseményen:

1) I wish to apologise fully and unreservedly for attending the Oireachtas golf society dinner on Wednesday night last.