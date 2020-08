Újra begyújtja a rakétákat az MNB: még több államkötvényt vesznek

A járványhelyzet elmúlt hetekben látott globális romlása növeli a külső kockázatokat, miközben a gazdasági védekezés kiadásai magasabb állami finanszírozási igényt eredményeznek. A monetáris transzmisszió hatékonyságának és az állampapírpiac stabil likviditási helyzetének megőrzése érdekében a Monetáris Tanács szükségesnek tartja a hosszú lejáratú fedezett hiteleszköz megtartása mellett a heti állampapír-vásárlások nagyságának növelését – jelentette be a Monetáris Tanács kedden. A jegybank továbbra is a hosszú szegmensben fog állampapír-vásárlásokat végrehajtani, ami támogatja az államadósság lejárati szerkezetének hosszítását is – teszik hozzá.

A jegybanki közleményből egyelőre sok konkrétum nem derül ki, nem tudni, hogy pontosan mennyi állampapírt vásárolhatnak a jövőben, milyen futamidőkön. Ezekre a választ valószínűleg Virág Barnabás fél négykor kezdőd háttérbeszélgetésén kapjuk majd meg.

Eredetileg az MNB április végén jelentette be, hogy elindítja eszközvásárlási programját, melynek keretében elsősorban hosszú állampapírokat vásárol 1000 milliárd forint értékben. Akkor Nagy Márton azóta lemondott alelnök arról beszélt, hogy heti 80-100 milliárd forintos vásárlással két-három hónap alatt fogyhat el ez a keret. Némi meglepetésre aztán négy hét után le is állították a vásárlásokat. Később a jegybank jelezte, hogy nem dobja el teljesen az eszközt, szükség esetén továbbra is kész kötvényeket vásárolni, majd júliusban kisebb, heti 10-15 milliárd forintos tételekkel újra is indult a program.

Összesen május eleje óta 203,7 milliárd forintnyi kötvény került az MNB-hez a jegybank kimutatása szerint.

A kezdeti vásárlásoknak köszönhetően a 2030/A sorozatból van a legtöbb a jegybanknál, de a júliusi restart után a 2038/A is felzárkózott.

