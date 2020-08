A kirúgás határára került az uniós biztos a sorozatosan megsértett karanténszabályok miatt

Nemcsak Írországban sértette meg a koronavírus-járvány miatti karanténszabályokat és egészségügyi iránymutatásokat Phil Hogan, az Európai Bizottság kereskedelmi ügyekét felelős ír biztosa, hanem Brüsszelbe visszaérkezve is, sőt a Bizottság elnökének adott magyarázkodó leveléből is kihagyott információkat, így valójában a kirúgás határára került – írja ma reggeli hírlevelében a Politico. Sőt, Dublinban már Hogan lehetséges utódáról beszélnek, ami szintén arra utal, hogy a menesztése reálissá vált.

A minap már megírtuk, hogy Phil Hogan, illetve az ír mezőgazdasági miniszter múlt szerdán egy vesztegzár alá helyezett írországi területen részt vett egy vacsorán közel 80 fő társaságában, amivel több egészségügyi előírást is megsértettek (lezárt terület, csoportlétszám, ráadásul vezetés közben mobiltelefonált is Hogan, amikor megállították a rendőrök). Az ír miniszter már múlt héten le is mondott és erre szólította fel Hogant is saját küldő országának miniszterelnöke. (Az Európai Bizottság 27 tagú testületébe minden tagállam miniszterelnöke 1-1 tagot delegál, a feladatleosztást Ursula von der Leyen bizottsági elnök határozza meg számukra és uniós biztosként már nem fogadhatnak el utasítást saját küldő országuktól, kizárólag a Bizottság érdeke szemszögéből kell tevékenykedniük, teljesen függetlenül).

Vasárnap Hogan részletes magyarázó anyagot juttatott el mostani főnökének, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek a történtekről, illetve nyilvános üzenetekben mindenkitől bűnbánóan bocsánatot kért. A tegnap este az ír RTE televíziónak adott interjújában elmondottak azonban még inkább bajba sodorták, mert gyakorlatilag bevallotta, hogy sorozatosan megsértette az ír karanténszabályokat, illetve egészségügyi iránymutatásokat a nyári huzamosabb ideig tartó írországi tartózkodása során.

Ráadásul az Irish Times leleplezése szerint Hogan nem is vallott be minden részletet a von der Leyennek küldött magyarázkodó levelében, sőt: visszaérkezve Belgiumba szintén megsértette a beutazási szabályokat.

Mindezek miatt az RTE-interjú után Hogant élesen kritizálta otthon az ír miniszterelnök és helyettese és így úgy tűnik, hogy Hogan most már a politikai túlélésért küzd Brüsszelben, azaz nem biztos, hogy megtarthatja uniós biztosi posztját.

A Politiconak egy magasrangú uniós diplomata azt mondta: Ursula von der Leyennek az a legfontosabb, hogy ne sérüljön az imázsa és közben mielőbb sikeresen keresztülvigye a szükséges eljárásrenden a július végi maratoni EU-csúcson tető alá hozott helyreállítási alapot és a 2021-2027-es uniós költségvetést. Így ha von der Leyen úgy ítéli meg, hogy a karanténszabályokat megsértő Hogan inkább tehertétel lenne számára a kényes egyeztetési sorozatban, akkor hajlandó lehet megválni tőle, azaz kirúghatja. A lap szerint Dublinban már Hogan lehetséges utódáról megy a gondolkodás, David O’Sullivan, az EU korábbi (ír származású) washingtoni nagykövete lehetne az.

Címlapkép forrása: Olivier Matthys/Bloomberg via Getty Images