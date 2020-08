Folytatódnak a fehérorosz tüntetések: tömegoszlatással és őrizetbe vételekkel reagál a rendőrség

A fehérorosz rendőrség különleges alakulata (OMON) megkezdte a minszki Függetlenség terén csütörtök este ismét összegyűlt tüntetők oszlatását - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség helyszíni tudósítója. A beszámoló szerint az OMON tagjai felszólították a jelen lévő újságírókat, hogy álljanak el az útból.

A tüntetésen több ezren vettek részt, az OMON a hírek szerint nem vetett be tömegoszlató eszközöket, a biztonságiak láncot alkotva szorítják ki az embereket a térről. A tüntetők kormányellenes jelszavakat skandálnak. A TASZSZ jelentése szerint megkezdődtek az újabb őrizetbe vételek is. Az embereket csoportosával teszik fel a fogolyszállító autóbuszokra. Eddig tíznél is több emberről tudni, akik a hatóságok kezére kerültek, az első fogolyszállító már útnak is indult. Az újságírókat civilbe öltözött biztonságiak ellenőrzik, azt ígérve, hogy nem esik bántódásuk, de nem engedik őket telefonálni és forgatni.

A minszki Szabadság térről korábban két tucat újságírót állítottak elő, akik a fehérorosz fővárosban zajló tüntetésekről tudósítottak. A tudósítókat egy kisbusszal szállították el, a rendvédelmi szervek közlése szerint az irataik ellenőrzése végett.

Fehéroroszországban ellenzéki tüntetések zajlanak az elnökválasztás óta, amelyen Lukasenka megszerezte sorban a hatodik államfői mandátumát. Lukasenka szerint ezeket a tüntetéseket országában külföldről irányítják, az ellenzék ezt tagadja. A belbiztonsági erők tüntetők elleni fellépésének eddig legalább három halálos áldozata volt, és a hatóságok ezreket vettek őrizetbe, hogy megtörjék a Lukasenka rendszerével szemben kibontakozott békés ellenállást.