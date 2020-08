Koronavírus: van, ahol már exponenciális a terjedés

Nem enyhül a fertőzés terjedése Horvátországban, Szlovéniában is nőtt az újonnan azonosított koronavírus-esetek száma - derült ki a válságstábok pénteki sajtótájékoztatóján.

A horvát testület jelentése szerint az elmúlt 24 órában 357-el nőtt a koronavírusos esetek száma, és elérte a 9192-öt. Előzőleg csütörtökön 304, szerdán pedig rekordmennyiségű, 358 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Három új haláleset történt, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 180-ra nőtt. A betegek közül 212-en vannak kórházban, közülük tizenegyen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 2560, a legmagasabb a járvány kezdete óta. A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták: előbbiben 71, utóbbiban 114 embernél mutatták ki a koronavírust. Horvátországban a fertőzöttek száma eléri a 80-at százezer főre vetítve. Az Adria-menti államot már korábban vörös listára helyzete Szlovénia, Olaszország, Ausztria, Nagy Britannia és Hollandia, Németország pedig két tengerparti régióra, Split-Dalmát és Sibenik-Knin megyére adott ki utazási figyelmeztetést. Szeptember 1-jétől Szlovákiai is korlátozásokat vezet be Horvátországgal szemben.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint csütörtökön 42-vel, 2797-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, szerdán még 33 új esetről számoltak be. Nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 133 maradt. A diagnosztizált betegek közül 22-en vannak kórházban és közülük egyet ápolnak intenzív osztályon.

Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt. (MTI)