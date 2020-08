Új időszámítás kezdődött az autóiparban - Hatalmas lehetőség előtt Magyarország

Találkozzon, kérdezzen a magyar autóipar meghatározó vezetőitől, szakértőitől Ön is! Szerdán Járműipar 2020 online konferencia, ne maradjon le róla, már csak pár napig jelentkezhet:

A koronavírus-járvány által okozott sokkra nem volt felkészülve az autóipar, a váratlanul jött kihívás rövidtávú kezelése ugyanakkor megtörtént, így előtérbe került a vállalatoknál a korábban kitűzött hosszú távú stratégiák megvalósítása. Utóbbiak elérésében kulcsszerepet játszhatnak az Ipar 4.0 megoldásai, az innováció és a fejlesztések kiutat jelenthetnek a mostani válságból, amely eleve egy olyan időszakban következett be, amely során teljesen átalakul az iparág.

A talpra állás ugyanakkor nem egyszerű, számos kihívás nehezíti a termelés felfuttatását és még mindig nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban is, hogy milyen alakú visszarendeződésre kerül sor az iparágban. Problémát jelenthet az is, hogy bár a koronavírus-járvány rávilágított a globális ellátási láncok gyenge pontjaira, a költségek csökkentése továbbra is kiemeltebb szerepet kaphat az autóiparban, mint a kockázatmenedzsment, így rövidtávon aligha képzelhető el az ellátási láncok rövidülése. Ennek ellenére a járvány olyan helyzetet teremtett, amely hatalmas lehetőséget rejt magában, ezt a magyar kis- és középvállalatoknak meg kell ragadniuk annak érdekében, hogy megerősítsék, tovább növeljék piaci pozícióikat. A végső siker szempontjából kiemelten fontos lesz az is, hogy a vállalati, politikai döntéshozók minden létező eszközükkel támogassák a hazai autóipart.

EBBEN A KIFEJEZETTEN IZGALMAS IDŐSZAKBAN KERÜL MEGRENDEZÉSRE A MAGYAR GÉPJÁRMŰIPARI EGYESÜLET (MAGE) és a Portfolio KÖZÖS SZAKMAI ONLINE KONFERENCIÁJA 2020. szeptember 2-áN.

Az esemény előtt a résztvevőket, a magyar autóipar meghatározó vezetőit, szakértőit kértük, hogy egy körinterjú keretében mondják el, melyek most a gyártásukkal kapcsolatos legnagyobb kihívások, milyen visszarendeződésre számítanak a magyar autóiparban és hogyan változott a pozíciójuk a koronavírus-járvány kirobbanása óta.

Akik elmondták véleményüket, és akiktől Ön is kérdezhet majd: Győri Imre, ügyvezető igazgató, Magyarmet Finomöntöde Kft.; Kis István, ügyvezető igazgató, Harman Becker Gépkocsigyártó Rendszerek Kft.; Lőre Péter, vállalati kommunikáció és kormánykapcsolatok vezető, Audi Hungaria Zrt.; Mesics Olívia, személyügyi igazgató, Opel Szentgotthárd; Salgó András, vállalati kommunikációs igazgató, BMW Group Magyarország; Dr. Urbán László István, Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE): a Felügyelő Bizottság elnöke, Magyar Suzuki Zrt. (MS Zrt.): vezérigazgató-helyettes.

Melyek most a gyártásukkal kapcsolatos legnagyobb kihívások?

Győri Imre: Cégünk a koronavírus első hulláma által támasztott akadályokat sikeresen vette. Ennek eredményeképpen az év első felében nem tapasztaltunk visszaesést, a gyártás a tavaszi hónapok alatt is folyamatos volt. Az elmúlt hónapokban azonban elkezdődött a rendelésállomány csökkenése. A ciklikusság, a nyári időszak visszaesése mindig is jellemezte a piacot, jelenleg azonban valószínűbb, hogy ez a mértékű csökkenés elsősorban a vírusnak tudható be. A Magyarmet több, mint 70 százalékban exportra termel, külföldi partnereinktől pedig azt a visszajelzést kaptuk, hogy a járványhelyzet miatti bizonytalanság rendkívül nagymértékű a világban, így fel kell készülnünk arra, hogy a rendelések csökkenése folytatódik. Ebben a helyzetben a legfontosabb, hogy a megkezdett fejlesztéseket be tudjuk fejezni, amelyhez számítunk a kormányzat támogatására és rugalmasságára.

Kis István: A Koronavírus hirtelen megjelenése korábban nem látott kihívások elé állított mindnyájunkat. Ez valamelyest enyhült a vírushelyzet változásával, de még mindig nem beszélhetünk teljes stabilitásról. Korábban a munkaerőhiány jelentette az egyik legnagyobb problémát, most azt gondolom, a közép-és hosszútávú tervezhetőség, továbbá a vevői igények és az ellátási lánc reakciói jelentik a legnagyobb kihívást.

Lőre Péter: Jelenleg a járműipar történetének eddigi legnagyobb transzformációs folyamatát éljük meg. A digitalizáció és az elektromobilitás alapjában változtatja meg a járműipart, amely minden egyes szereplőre kihat. Ebben az átalakulási folyamatban eddig soha nem tapasztalt kihívásként éltük meg a koronavírus-járvány hatásait és kellett ezekre megtalálnunk a megfelelő, hatékony válaszokat, mégpedig a lehető legrövidebb idő alatt. A koronavírus következtében át kellett alakítanunk a munkahelyeinket, hogy munkatársaink biztonságos körülmények között végezhessék feladataikat. Pozitív tendencia, hogy a piacok kezdenek magukhoz térni, de természetesen ez kontinensenként, országonként változik.

Így a jelenlegi legnagyobb kihívás számunkra az a fajta kiszámíthatatlanság, ami ebből a piaci volatilitásból ered.

Éppen ezért rendkívül fontos, hogy megőrizzük rugalmasságunkat és azonnal tudjuk reagálni vevőink igényeire és a piaci kereslet alakulására.

Mesics Olívia: A koronavírus miatti európai szintű leállást követően a szentgotthárdi motorgyár az elsők között indult újra a PSA vállalatcsoporton belül, és jelenleg már teljes kapacitással termel. A legnagyobb kihívást számunkra a megnövekedett termelési igények kielégítése, és az ehhez kapcsolódó munkaszervezési feladatok - műszakrendek, hétvégi munkavégzés, időbank alkalmazása - jelentik. A teljes kapacitáson folyó termeléshez biztosítanunk kell a zavartalan anyagellátást, ami szintén összetett feladat, mivel a beszállítók sokszor a náluk bevezetett rövidített munkarendre hivatkoznak. Mindezek mellett kiemelten oda kell figyelnünk a dolgozóink egészségének védelmére, a biztonságos munkakörnyezet fenntartására, ezért a koronavírus elleni védelemben többféle óvintézkedést is bevezettünk.

Urbán László: A közelmúltban gyártástechnológiai szempontból kerültünk kihívás elé, mely a hibrid autógyártás bevezetése volt, ezáltal pedig olyan új technológiák és alkatrészek használata, amelyekkel eddig még nem dolgoztunk esztergomi gyárunkban. Számunkra az új hibrid és elektromos technológia fejlődése/fejlesztése nem áll meg, ezért önmagában ez a tény jelenleg és a belátható jövőben is mindennapi kihívást jelent. Közvetlen tapasztalataink ezzel a fejlesztési folyamattal még egy évesek sincsenek: 2020 januári bevezetése óta gördülékenyen folyik esztergomi gyárunkban a hagyományos és a hibrid hajtású gépjárművek gyártása, a megfelelő minőségellenőrzési munkák biztosítása mellett.

A koronavírus sem változtatott azon, hogy vállalatunk a digitalizáció, a gyármodernizáció, illetve az Ipar 4.0 által támasztott kihívásokkal szembesül, ami persze egyúttal lehetőségeket is rejt magában.

Automatizáció, magasszintű robotizáció (Esztergomban összesen mintegy ezer hegesztő és manipulátor-robotunk van) ide, modern technológia oda, emberekre természetesen mindig szükség lesz. Vannak olyan folyamatok, mint például az összeszerelés, amelyek nehezen, vagy nem teljes mértékben robotizálhatóak. Ezzel együtt a koronavírus első hulláma alatti és az azt követő negatív munkaerőpiaci hatásokat már alig érzékeljük.

Természetesen, mint mindenkit, vállalatunkat is foglalkoztatja a kérdés: lesz-e és, ha igen, milyen hatással járhat majd a koronavírus második hulláma. Üzemgazdasági és gazdaságossági szempontból a Magyar Suzuki Zrt. a gyár számára korántsem új módon, a működési költségek optimalizálásával védekezett már a tavaszi leállás, illetve a termelés újraindítását követően, és ez így lesz a jövőben is, bármi történjen.

V, U esetleg W-alakzatú visszapattanásra számít a magyar autóiparban?

Kis István: Az alakzat nagyban függ attól, hogy az autóipari szereplők milyen alkatrész, illetve technológiai területen gyártanak és szolgáltatnak, továbbá meghatározó a vevői kör. Véleményem szerint éppen ezért nem beszélhetünk egységes alakzatú visszatérésről a magyar autóipar tekintetében. A visszatérési folyamat bizonyára időigényesebb lesz, mint a korábbi gazdasági dinamizmus a járvány előtt.

Lőre Péter: Jelen körülmények között nagyon nehéz előre jelezni a világ, és ezzel összefüggésben a magyar autóipar jövőbeli teljesítményét. Azt már látjuk, hogy a hirtelen visszaesést nem követi egy hasonlóan gyors ütemű visszarendeződés. Azonban érzékeljük már a kereslet újbóli növekedését, amely bizakodásra ad okot minden autóipari szereplőnek. Az Audi Hungaria Magyarországon a nagy termelővállalatok között elsőként indította újra termelését a koronavírus-járvány miatti leállást követően, majd szintén elsőként állítottuk vissza a három műszakos műszakrendet mind a motor-, mind a járműgyártásunkban. Örömmel tapasztaltuk, hogy a többi magyar járműgyártó és beszállító egyaránt fokozatosan futtatta fel termelését a korábbi szintre.

Mesics Olívia: Globális visszaesés tapasztalható az autóiparban, amit egy esetleges második hullám erőssége és az ahhoz kapcsolódó további korlátozó intézkedések még tovább árnyalhatnak. Összességében elnyújtott, U-alakú felfutásra számítok. A vírus egy olyan, tartósan velünk maradó új helyzetet teremtett, mely időről-időre, kisebb-nagyobb mértékben hatással lesz a folyamatainkra, és a jövőben majd figyelembe kell vennünk a tervezés során a pozitív (ha lesz ilyen) és negatív aspektusait is. Ebből a helyzetből a magyar autóipar jól is kijöhet tekintettel meglévő versenyelőnyeinkre, így az alacsonyabb költségszintre és a jelenleg látható, kedvezőbb fertőzöttségi mutatókra.

Salgó András: A magyar, sok nagy európai piactól eltérően nem állt meg teljesen április, május hónapban, mert a márkakereskedések nyitva tarthattak. Ennek következtében rövidtávon egyelőre V alakú trendet látunk, amely ugyanakkor lehet a tavaszi időszak alatt visszatartott megrendeléseknek is a következménye. De összességében elmondható, hogy a tavalyi értékesítési szintet szeretnénk megközelíteni év végére is – noha az elkövetkező hónapok, így a vírushelyzet körüli bizonytalanság, ebben kritikus szerepet játszanak majd. Szintén fontos kérdés a gyártó és beszállítói kapacitások helyreállása, illetve a rohamosan változó ügyféligények is. Az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy az egyre szélesedő plug-in hibrid kínálatunk hónapról hónapra több ügyfél számára lett vonzó, az értékesítési részarányuk meredeken növekszik.

Urbán László: A Suzuki várakozása szerint nem kell tartani az egy évtizeddel ezelőttihez hasonló, évekig elhúzódó válsághelyzettől akkor sem, ha jön a második hullám. Szerintem ezúttal jelentősen hamarabb, már fél-egy év alatt stabilizálódhat az európai és így a magyar gazdaság a vírushelyzet után. A 10 évvel ezelőtti pénzügyi válság idején egész termelési, pénzügyi és egyéb gazdasági struktúrák mentek tönkre, óriási összegek lettek semmissé a pénzügyi buborékok szétpukkanásakor, ezért kellett minimálisan 3 év a kilábaláshoz. A koronavírus-válság és az abból való kilábalás viszont véleményünk szerint V-, esetleg U-alakú lesz, mivel a mostani válsághelyzetben ugyanezen struktúrák túlnyomó része épen maradt, csupán aktivitásuk szünetel, és a fogyasztói kereslet visszaesésének sem pénzhiány az oka: a lakosság pénztartalékai az év eleje óta folyamatosan nőnek.

Gyengült, vagy erősödött a magyar operációjuk szerepe a cégcsoportjuk globális gyártóhálózatában a koronavírus-járvány kirobbanása óta?

Kis István: Cégcsoportunk életében a magyar gyártó egységeknek mindig kiemelt szerepe volt a globális, azon belül az európai vállalati stratégiában. A járvány kirobbanása mindössze felgyorsította számunkra a korábban már megkezdett projektek megvalósítását.

Lőre Péter: Az Audi Hungaria meghatározó vállalata a Volkswagen- és Audi Konszern globális termelési hálózatának. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy vállalatunk a világ legnagyobb motorgyáraként a konszern központi motorszállítója és járműgyártásunk is folyamatosan fejlődik. A járműipar új, elektromos korszakában is meghatározó szerepet tölt be az Audi Hungaria, hiszen mi vagyunk a konszern elektromos motorgyártásának központja. 2018 óta gyártunk elektromos meghajtásokat, amelyek részaránya az idei évben jelentősen nő a teljes motorgyártás tekintetében. Az elektromobilitás a járműgyártásunkba is megérkezett, hiszen a tavalyi év végén, Magyarországon elsőként kezdtük meg elektromos meghajtású modellek, a mild-hibrid technológiájú Audi Q3 és Q3 Sportback modellek gyártását.

Mesics Olívia: A PSA vállalatcsoporton belül a gyárunk helyzete egyértelműen erősödött. A vírushelyzet más országokban nagyobb fennakadásokat eredményezett a termelésben (például a magasabb hiányzás miatt), aminek eredményeképpen is sor került a termelés Szentgotthárdra történő átcsoportosítására. Ezen felül a működésünket illetően a folyamatainkba új, kreatív megoldások születtek, amelyek a veszélyhelyzet elmúltával is hasznosíthatók.

A megnövekedett termelési volumenünk miatt a fajlagos költségeink csökkentek, ez is hozzájárult helyzetünk erősödéséhez és vállalatunk pozitív megítéléséhez.

Salgó András: Egyértelműen erősödött, mivel az európai piacok közül Magyarországot érintette majdnem a legkisebb mértékben a tavaszi autópiaci visszaesés. A mi Kelet-közép európai régiónkban BMW értékesítés tekintetében a harmadik/negyedik legnagyobb piac Magyarország, Ausztria és Lengyelország után, valamint a velünk hasonló teljesítményt nyújtó cseh piac mellett.

A gyártók, a jelenlegi helyzetben, elsősorban az ügyfeles autók legyártását helyezik előtérbe, Magyarország pedig jelentős ügyfeles rendelésállománnyal rendelkezik, így a gyártási kapacitások lekötésénél ez előnyt is jelenthet.

Urbán László: A Magyar Suzuki Zrt. vállalatcsoporton belül betöltött szerepére és jelentőségére a pandémiás időszak nem volt befolyással. Az esztergomi gyártóegység, mint a Suzuki Motor Corporation egyetlen európai gyártóbázisa, továbbra is rendkívül fontos szerepet tölt be az európai piac személygépjármű-ellátásában, illetve mint az anyavállalat európai bázisú pótalkatrész- és kiegészítőtartozék-ellátóközpontja, hasonlóan jelentős a szerepe a piacok alkatrész-ellátásának szempontjából.

Milyen további ágazatspecifikus állami segítségre lenne szüksége a vállalatuknak a jelenlegi helyzetben?

Győri Imre: Nem ágazatspecifikus, hanem általános téma a kormányzati intézkedések és állami támogatások kérdése. A járványhelyzet miatt hozott intézkedések nagyon pozitívak voltak, nagy segítséget jelentettek a vállalatoknak. Ugyanez elmondható az állami támogatásokról és pályázatokról is, melyek lehetővé teszik a magyar vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak megvalósítását.

Véleményem szerint azonban ezek felgyorsítására, az ügymenet egyszerűsítésére lenne szükség.

A piac nagyon gyorsan változik, folyamatosan lépést kell tartani az új kihívásokkal, amelyhez gyors döntésekre és azonnali megvalósításra van szükség.

Kis István: A vírushelyzetben nagy segítséget nyújtott a munkajogi környezet rugalmasabbá tétele, továbbá a magyar állam szerepvállalása a költségek enyhítésében például a SZOCHÓ csökkentés, csökkentett munkaidős munkahely-megtartó programok elérhetővé tétele. Vállalatunk elkötelezett a jövő mérnökeinek képzése tekintetében, mely a duális képzés formájában valósul meg nálunk.

Ennek, valamint a technikusi programoknak támogatottsága is kulcsfontosságú, hisz szaktudás nélkül nincs minőségi produktum.

Állami támogatással még több ilyen lehetőségre van szükségünk, hogy folyamatosan fenn tudjuk tartani a versenyképes szaktudással rendelkező munkaerőt.

Lőre Péter: A magyar kormány nagy hangsúlyt fektetett a koronavírus-járvány okozta termeléskiesés gazdasági hatásainak mérséklésére. Ennek érdekében számos programot, akciótervet dolgoztak ki, amely komoly segítséget jelentett számos ágazati szereplőnek. A jövőben minden olyan intézkedést üdvözlünk, amely egy esetleges következő koronavírus-hullám okozta gazdasági visszaesésben továbbra is támogatja a termelő vállalatokat.

Mesics Olívia: Szükségesnek látnánk az állami támogatások nagyobb fokú rugalmasságát. Fontos lenne, ha a hirtelen kialakult speciális helyzetekre gyorsabb állami reakciók születnének. Egyszerűbb, könnyebben átlátható ügyvitelre, adminisztrációra lenne szükség. Érdemes lenne a támogatások feltételrendszerét és mértékét is átgondolni. A törvényhozóknak figyelembe kellene venni a körülöttünk lévő globális gazdasági környezet bizonytalanságát, az autóipart érintő változásokat, melyek megnehezítik a hosszútávú tervezhetőséget.

Fontosnak tartanánk az egyetemek, kutatóintézetek egyszerűsített (csökkentett bürokrácia) bevonási lehetőségét a K+F fejlesztésekbe. Nagy segítség lenne a hatékonyság fenntartásában, az elektromos árammal és gázellátással kapcsolatos adóterhek csökkentése. Például az energiaadó díjtételeinek mérséklése, vagy akár időleges szüneteltetése is a vírushelyzet romlása esetén, valamint az energiahatékonyságot és technológiai modernizálást növelő beruházások vissza nem térítendő támogatással történő ösztönzése nagyvállalatok esetén is.

A nemzetközi vállalatok számára hasznos lenne a koronavírus-szabályok, elvárások erősebb európai szintű koordinációja különös tekintettel a határok szabad átjárhatóságára az áruk és munkaerő szabad mozgása tekintetében. Adminisztratív könnyítések is segíthetik a mindennapi működést, például az EKAER kivezetésével az autóipari OEM-eknél.

Urbán László: Amiben valóban ágazati segítségre lenne szüksége az autóiparnak, az a borzasztóan idős és rendkívül nagy károsanyag-kibocsátású hazai személygépkocsi-állomány megújítása. Ilyen támogatást jelenthetne például egy hazai roncsautó-program (a 2008/2009-es válság után sokat segített a Németországban és más európai államokban bevezetett roncsautó program), vagy a környezetvédelmi szempontú általános gépjármű adóztatás. A követendő minták azonban nem a 2008/2009-es pénzügyi világválság után megvalósított autócsere-programok lennének: a támogatással lecserélhető autók körét nem elsősorban a használt autók kora, hanem károsanyag-kibocsátása szabná meg.

Ugyanígy a forgalomban lévő autók adóztatása is kibocsátásalapon történne, és nem például teljesítmény és/vagy súly alapján. Egy esetleg megvalósuló támogatásnak mindenképpen az emisszió-csökkentést kellene szolgálnia, preferálva a hibrid és elektromos autókat. Egy ilyen lépés fizetőképes keresletet generálna a hazai gyártóknak, azaz enyhíthetne a post-COVID-19 piaci keresleti problémáin. Az ilyen, vagy ehhez hasonló elvek szerint megvalósuló támogatások és adóztatás szükségessége nem kizárólag a vírusválság kapcsán merül fel, hanem például az EU „Green Deal” keretprogramjához is illeszkedhetne.

