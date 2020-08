Ki az a nő, aki még Kim Dzsongunnál is brutálisabb diktátor lehet?

Ismét föléledtek a pletykák arról, hogy Kim Dzsongun kómában van és a nyilvános szereplései megrendezettek. Bár Észak-Korea mindent cáfol , az egyértelművé vált, hogy Kim Jodzsong, Kim Dzsongun húga sokkal több szerepet kapott az elmúlt hónapokban az ország irányításában, sőt, nagyon valószínű, hogy az elszigetelt ország diktátora húgát képzeli el utódjaként is, amint az öröklés kérdése aktuálissá válik. Egyes szakértők szerint Kim Jodzsong még elődjeinél is brutálisabb diktátor lehet, hiszen erőszakkal kell megerősítenie hatalmát az országon belül és reális nukleáris fenyegetést kell mutatnia a szomszédokkal szemben is, hogy a NATO békén hagyja. Íme 5 érdekes tény Kim Jodzsongról, Észak-Korea következő potenciális vezetőjéről.