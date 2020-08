Koronavírus: megjelent az utazási korlátozásokról szóló rendelet, íme a részletek!

Megjelent a vasárnapi Magyar Közlönyben a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról és az utazási korlátozásokról szóló egy-egy kormányrendelet. A döntés lényegéről Gulyás Gergely miniszter a pénteki Kormányinfón már beszélt , most viszont már a szeptember 1-jétől hatályos részletek is ismertek. A külföldről hazatérő magyar állampolgárokra főszabály szerint 14 nap karantén vár, amelyet csak 2 negatív koronavírust-teszttel lehet elhagyni. Külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, de kivételes esetekben ezt kérelmezni lehet, ilyen esetben szintén 14 nap karanténról vagy 2 negatív koronavírustesztről rendelkezik a jogszabály. A határon ingázók legfeljebb 24 órát tölthetnek a másik ország 30 kilométeres határmenti sávjában, és külön szabályok vonatkoznak a kapcsolt vállalkozások utazóira is.