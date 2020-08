Óriási koronavírus-tesztelést csinálnak a svédek, hogy megnézzék, elindulhat-e az egyetemi oktatás

Mintegy húszezer diákot és dolgozót szólítottak fel a kelet-svédországi Umea egyetemén, hogy vegyenek részt koronavírus-szűrővizsgálaton, amelyet egy hét múlva megismételnek.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Ez eddig a legnagyobb tömegteszt a skandináv országban.

A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy lehetséges-e rendszeres tantermi oktatást tartani a vírus terjedésének felgyorsítása nélkül

- közölte Anders Johansson, az umeai egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője az SVT közszolgálati televíziónak nyilatkozva. Hozzátette, hogy az eredmény országos, de nemzetközi szinten is érdeklődésre tarthat számot.

Az utóbbi időben Svédországban is egyre több fiatal szervezetében mutatták ki a vírust. "Amit most a fiataloknál tapasztalunk, néhány héten belül az időseknél is meglesz" - jelentette ki Johansson.

A tízmillió lakosú Svédországban eddig mintegy 84 ezer fertőzöttet regisztráltak, a kór halálos áldozatainak száma 5808.