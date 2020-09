Két-háromszor gyorsabban terjed most a koronavírus Magyarországon - Ingyenes tesztelést javasol a szakértő

Agresszívebben és gyorsabban terjed az új koronavírus, mint az első hullám idején, mert sok fiatal akár tünetmentesen is terjeszti és a külföldről behurcolt esetek az itthoni esetszámokban már a 10 százalékot sem érik el – mutatott rá hétfői előadásában Oroszi Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezető epidemiológusa.

A Népszava által közölt összefoglaló megerősíti a Portfolio azon hétfői interjújának főbb üzeneteit, miszerint a vírus reprodukciós rátája most nem 1 közelében van, hanem 2,5-3-nál, azaz egy fertőzött átlagosan ennyi embernek adja tovább a betegséget, ami nagyon magas és így komolyabb járványt is kockáztat az ország.

Oroszi Beatrix elmondta: augusztus eleje óta az esetszámok lépcsőzetesen emelkedtek, az áttörés pedig a múlt heti hosszú hétvége után volt, amikor a 30-40-es napi fertőzött szám hirtelen megugrott és vasárnap már 292 új esetet regisztráltak. Mint mondta, augusztus első négy hetében az 1853 új esetből csupán 163 megbetegedés volt köthető külföldi fertőzéshez, és mostanra már ez az arány a 10 százalékot sem éri el, ezért nem biztos, hogy a határok lezárása hatékony eszköz. Közben a teljesnek mondott határzár alól hirtelen felmentést kapott három régiós ország, ami az ellentmondásosságot tovább növelte:

Az epidemiológus szintén emlékeztetett az interjúnk másik fő üzenetére, miszerint a járvány második hullámában a fertőzés inkább a fiatalok között terjed. Az esetek jó része falunapok, gólyatáborok, esküvők résztvevői közül kerülnek ki és így míg tavasszal a megbetegedettek átlagéletkora 63 év volt, ez most 31 év. Ez azért is probléma, mert a fiatalabbak akár tünetmentesen, illetve nagyon enyhe tünetekkel vészelik át a fertőzést, emiatt szinte észrevehetetlenül adják tovább a vírust bármely korosztálynak és ezzel függhet össze a vírus mostani 2,5-3-as magas reprodukciós rátája is. Emlékeztetett a floridai esetre: először ott is a fiatalok betegedtek meg, és öt hét alatt a fertőzés már magasabb halálozásokban is visszaköszönt.

Ha nem lesznek gyors, hatékony intézkedések, akkor nálunk is növekedni fog a fertőzöttek száma az idősebbek között is. Ezért most nem szabad a járvány elleni küzdelmet elbagatellizálni

– hangsúlyozta a szakértő a cikk szerint.

Az epidemiológiai elemző szerint a járvány elfojtásához most más stratégiára van szükség mint tavasszal, így például szerinte az egyik legfontosabb teendő az új esetek és azok kontaktusainak gyors megtalálása és elkülönítése. Ehhez nagyon sok tesztelésre van szükség, ezért

annak érdekében, hogy a lakosság minél könnyebben hozzáférjen a tesztekhez, javaslata szerint ingyenessé kell tenni azokat.

Emellett a szokásos védőintézkedések (helyes maszkviselés, kézmosás, védőtávolság) betartásának fontosságát is hangsúlyozta.

A friss magyar adat szerint 118 új fertőzöttet találtak mindössze 1780 teszt elvégzése alapján, míg megelőző nap 3880 tesztből 178 főt találtak, előtte nap pedig 6380 tesztből 292 főt.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor