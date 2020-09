Kimondták Brüsszelben: ez a magyar határzár így illegális

Az, hogy az EU összes többi tagállamából senki sem utazhat Magyarországra mától a határzár miatt, csak kivételes esetekben, míg a cseh, lengyel és szlovák turisták bizonyos megkötésekkel bejöhetnek szeptemberben, diszkriminatív és ezért illegális, ezt pedig azonnal vissza kell vonni – üzenték kedden Brüsszelből.

Didier Reynders, az Európai Bizottság jogi ügyekért felelős biztosa (fenti képünkön) ma azt üzente a belügyi biztossal folytatott egyeztetése után a Twitteren két posztjában, hogy minden olyan intézkedést, amely nincs összhangban az uniós alapszerződés alapelveivel, és diszkriminatív, azonnal vissza kell vonni. Ezért levelet is ír ma a magyar kormánynak, hogy erre felhívja a figyelmet, hiszen az intézkedések sértik az emberek szabad mozgását lehetővé tevő schengeni övezet integritását és különbséget tesznek az egyes tagállamok állampolgárai között.

1/2 -Today and I are sending a letter to the Hungarian Government recalling the importance of the integrity of the Schengen area and of applying border measures in a non-discriminatory way to all EU citizens and residents. @YlvaJohansson — Didier (Reynders) September 1, 2020

2/2 - Any measures that do not comply with those fundamental principles of EU law should of course be immediately retracted. We will be speaking to our respective Hungarian Ministerial counterparts shortly to request further information. @EU_Commission — Didier (Reynders) September 1, 2020

A magyar kormány pénteken délután jelentette be (az Európai Bizottság előzetes tájékoztatása nélkül), hogy szeptember 1-től, azaz mától teljes határzárat léptet életbe, és erről meg is jelent hétvégén a szükséges kormányrendelet:

Aztán hétfőn a szlovéniai Bledbe látogatott Orbán Viktor kormányfő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy konferenciára és ezen az eseményen kért a cseh miniszterelnök mentességet azon cseh turistáknak, akiknek már van lefoglalva Magyarországra szeptemberben utazásuk, hogy mégis bejöhessenek. Ezt a magyar kormányfő meg is engedte, de mivel ez optikailag rosszul nézett volna ki a többi visegrádi országgal szemben, ezért még tegnap délután során a kedvezményt kiterjesztették a lengyelekre és szlovákokra is, igaz kikötötték, hogy 5 napnál nem régebbi negatív koronavírus teszt esetén jöhetnek csak be. Erről este a külügyi tárca közleményt is kiadott:

Amint ma reggel megírtuk: leginkább politikai, nem pedig járványügyi okkal támasztható alá a kormány azon tegnapi döntése, hogy a cseh, lengyel és szlovák turistákra mégsem érvényes mától a világ összes országára bevezetett határzár. Ráadásul míg a három ország turistáinak elég egy 5 napnál nem régebbi negatív vírusteszt a belépéshez, addig a külföldről hazatérő magyar állampolgárokra 14 napos karantén vár, amelyből 2 negatív vírusteszttel tudnak előbb szabadulni.

A fentiek tehát azt jelentik, hogy különbséget tesz Magyarország a három visegrádi ország és a többi uniós tagállam állampolgárai között, miközben korlátozza az emberek szabad mozgását a schengeni övezeten belül és ezért találhatták ezt Brüsszelben rögtön uniós szerződéssel ellentétesnek és ezért szólítottak fel ennek orvoslására.

