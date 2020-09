Koronavírus: megjött a kedd reggeli adat

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A jelentés szerint sajnos elhunyt egy 74 éves idős beteg, az elhunytak száma így 616 főre emelkedett, 3821-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 1820 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 96 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

A mai 118 új eset a megelőző napok hirtelen megugrása után alacsonyabb, a 7 napos mozgóátlag ezzel együtt még határozottan felfelé tart. Lényeges, hogy a 118 fő kapcsán az elmúlt 24 órában csak 1780 tesztet végeztek el a hatóságok, míg megelőző nap 3880 tesztből 178 főt, előtte nap pedig 6380 tesztből 292 főt.

Az utóbbi napokban hirtelen felerősödő itthoni járvány miatt az aktív esetek száma 1820 főre ugrott a tegnapi 1763 főről és ebben a mutatóban közelítjük a tavasszal elért csúcspontot, ami május elején 2054 főnél volt.

Egy nap alatt Budapesten 62, Pest megyében 17 új fertőzöttet találtak, további 10 fertőzöttet Veszprém megyében, 9-et Baranyában, 7-et Hevesben, 5-öt Nógrádban. Összesen 7 megyében nem találtak tegnapról mára új fertőzöttet és közben a fejér megyei esetszám 3-mal csökkent feltehetően a betegek lakcímének pontosítása miatt.

A közlemény emlékeztet rá, hogy Európában a járvány második hulláma érzékelhető, nő a fertőzések száma, a vírus behurcolásának megfékezése érdekében mától ismét szigorodnak a külföldről való beutazás feltétételei. Alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén. Erről bővebben:

A ma kezdődő tanév kapcsán kiemelten fontos a szülők és a pedagógusok felelőssége; tünetes, beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni. Az a cél, hogy az iskolák működése zavartalan legyen és a hagyományos oktatás folyjon. Az iskolák járványügyi ajánlásokat kaptak, amelyeket saját hatáskörben kiegészíthetnek további intézkedésekkel.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését.

