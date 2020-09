Orvosok szerint akár örökre megváltoztathatja a koronavírus a fertőzöttek szervezetét

Miután immár közel fél éve tart a koronavírus-járvány az USA-ban, és többek között 6 millió amerikait is megfertőzött, kezd egyértelművé válni a szakértők számára, hogy a betegség tünetei tovább fennmaradnak, mint korábban gondoltuk – számolt be a CNN . Nem egyértelmű egyelőre, hogy vissza tud-e térni a betegek egy része a korábbi életéhez.

Az amerikai betegségellenőrzési és megelőzési központ jelenlegi iránymutatása szerint a pozitív koronavírus-teszttel rendelkező amerikaiak a tünetek megjelenését követően 10 nappal már visszatérhetnek a munkába vagy az iskolába, ha csak nem igényel a betegségük kórházi ellátást. Az új kutatások azonban azt mutatják, hogy messze nem szűnnek meg még ilyenkor a tünetek.

A British Medical Journal kedden publikált kutatása szerint a betegeknek több mint egy hónapot is várniuk kell arra, hogy tesztelés során bebizonyosodjon, valóban túlestek már a fertőzésen. A tanulmány egyúttal arra is rámutat, hogy ötből egy negatív eredményű teszt téves, ami arra utal, hogy sokan annak ellenére is terjesztik a vírust tudtukon kívül, hogy tesztjük negatív lett.

Még a negatív teszttel rendelkezők egy része is beszámol a koronavírus tüneteiről, mint amilyen a szaglás és az ízlelés elvesztése, a legyengült agyműködés, a rossz közérzet, és ezek a tünetek hónapokig is tarthatnak.

A CNN-nek nyilatkozó orvos szerint az eredmények arra utalnak, hogy a koronavírus káros nyomot hagy a vérkeringésben, így a tünetek akkor sem múlnak el, amikor már maga a vírus nincs jelen a szervezetben. Ezen fertőzöttek esetében egyelőre az sem egyértelmű, visszatér-e az életük oda, ahol előtte volt.

A koronavírusnak eddig 185 ezer halálos áldozata van az USA-ban a John Hopkins Egyetem adatai szerint.

Címlapkép: Getty Images