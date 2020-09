Ezen múlhat a magyar vállalkozások jövője – Van rá lehetőség, hogy kilábaljanak a válságból

A koronavírus-járvány folyamatos nehézségeket okoz a magyar gazdaságban, a kis- és középvállalkozások jelentős része különösen nehéz helyzetben van. Érdemes ugyanakkor a cégvezetőknek nyitott szemmel járnia, hiszen rengeteg olyan lehetőség van, amelyet kihasználva új üzleti lehetőségeket, új üzleti partnereket találhatnak, melyek segítségével könnyebben lábalhatnak ki a krízisből.

A koronavírus-járvány gazdasági hatásai kisebb-nagyobb mértékben szinte minden hazai vállalkozás működését befolyásolják. Egy augusztus elején közzétett kutatás rámutat, hogy míg a koronavírus kirobbanása előtt a legnagyobb problémát a cégek számára a munkaerő-, és szakemberhiány jelentette, addig a járvány megjelenése után a kereslethiány és a munkaerővel kapcsolatos költségek finanszírozása.

A magyar kis- és középvállalkozások tehát nincsenek könnyű helyzetben. Ugyanakkor vannak olyan lehetőségeik, amelyek segíthetnek a krízisből való kilábalásból. Harsányi Mónika, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Projektmenedzsment Irodájának vezetője a Portfolio-nak elmondta, a kamara nemzetközi projektjeiben való részvétel többek között lehetőséget biztosít potenciális új üzleti partnerek megismerésére, új üzleti lehetőségekre, hazai és nemzetközi szakértőkkel való együttműködésre, továbbá nemzetközi pilot projektekben, ingyenes képzéseken, rendezvényeken és tudástranszfer folyamatokban való részvételre.

Ezek a projektek lehetővé teszik a tagvállalkozásaink szakmai fejlődését és a versenyképességük erősödését

– mondta a szakember, hozzátéve, olyan lehetőségekhez lehet hozzájutni a kamarán keresztül, amelyekért a piacon fizetni kellene. Ugyanakkor, mivel nemzetközi projektekről van szó, ezért az esetek többségében csatlakozási követelmény az angol nyelvtudás.

A nemzetközi projektek, amelyekben a kamara részt vesz, nem hazai egyéni projektek, amelyekben egy kiíró és egy pályázó van, hanem nemzetközi konzorciumokban, partnerségben dolgozunk. Európa 19 országából kb. 80 projektpartnerrel dolgozunk együtt a jelenleg futó hat projektünkben

– mondta Harsányi Mónika. A projektek különböző tematikák köré csoportosulnak. Van, amelyik a társadalmilag felelős nonprofit és forprofit vállalkozások, civil szervezetek támogatását célozza (például a CE Responsible projekt), van, amelyik a harmadik országokból Közép-Európába érkezett vállalkozóknak nyújt segítséget és a gazdasági integráció elősegítése mellett a szélesebb körű társadalmi befogadást is ösztönzi (SEE ME IN projekt), és van, ami korszerű irányítási rendszer bevezetését támogatja a kis- és középvállalkozások körében (GRCEssentials Projekt).

A társadalmi fókusz mellett szellemi tulajdonjog (IPR) egységes kezelésével is foglalkoznak nemzetközi tudástervezési folyamatban (KnowING IPR), illetve a legújabb projekt, a médiaműveltség fejlesztését támogatja (MELIA Observatory). Elég széles tehát a paletta, minden projekt különböző lehetőséget, előnyt kínálhat az csatlakozó szervezeteknek.

"Ahhoz, hogy a különböző vállalatok megtalálják a számukra leginkább megfelelő lehetőséget, érdemes a honlapunkon böngészni a különböző projektekkel kapcsolatos tudnivalókat és az aktuális projektakciókra vonatkozó felhívásokat" - jegyezte meg a szakember, hozzátéve, sok az óvatos vállalkozás, sokan azt gondolják, hogy ez egy ismeretlen terület, hiszen az esetek többségében angol nyelven zajlanak a rendezvények, angol nyelvű anyagokat kell feldolgozni. Cserébe viszont a cégvezető olyan képzéseken vehet részt vagy szakértőkkel kapcsolódhat össze akár Magyarországról, akár külföldről, akiket a saját kapcsolati tőkéjéből nem biztos, hogy elérne, vagy piaci szolgáltatásként nagyon sokba kerülne neki, a projektakciókhoz való csatlakozással ellenben ingyenesen rendelkezésre áll.

"Az idegen nyelv önmagában egy komoly szűrőt jelent, és megkövetel egy felkészültséget, tudásszintet" – mondta a szakember.

Az elmúlt két évben nagyjából közel 500 hazai szervezettel dolgoztak együtt a megvalósított projektekben.

Gazdasági válság ide-vagy oda, Magyarországon 2020 júliusában 2942 új vállalkozást jegyeztek be, utoljára 2014-ben volt ilyen magas a cégalapítások száma egy hónap alatt, és a cégtörlések száma is hónapok óta csökken. A fiatal cégek számára a kapcsolatépítés kulcsfontosságú lehet, épp ezért érdemes Harsányi szerint élni a rendelkezésre álló projekt-lehetőségekkel.

A cikk megjelenését a BKIK támogatta. A projektekkel kapcsolatban bővebb információ a BKIK Nemzetközi projektek honlapján található.

Címlapkép: Getty Images