Készül a kormány a koronavírus második hullámára a kórházaknál is

Az összes ágyszám 20%-át kell az állami kórházaknak készenlétben tartaniuk a koronavírusos esetek ellátása érdekében, az eddigi 10%-os arány helyett - derül ki Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterének szerdán kelt leveléből. Fontos szempont ugyanakkor, hogy a magasabb készültségi fok miatt nem lehet elbocsátani betegeket a kórházakból. A mostani ágykapacitás-kihasználtság mellett természetesen nem is kell, mert van most elég üres ágy összességében szektorszinten.

Kásler Miklós levelet írt

Az EMMI vezetője szerdai "utasítás Covid-19 fertőzött betegek ellátására alkalmas ágyak ellenőrzésére" tárgyú levelét valamennyi fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltató vezetőjének kiküldtek.

Ennek lényege, hogy a kórházak összes ágyszámának eddigi 10%-a helyett

az összes ágyszám 20%-át kell készenlétben tartani azért, hogy ezen ágyak szükség esetén a Covid-19 fertőzött betegek ellátásába bevonhatóak legyenek.

Az intézményvezetőktől azt kéri Kásler Miklós, hogy ellenőrizzék a koronavírusos fertőzött betegek ellátásába bevonható, készenlét fenntartásához szükséges ágyak meglétét és alkalmasságukat.

Fontos pontja az utasításnak, hogy

az intézkedés végrehajtása nem eredményezheti a betegek intézményből való elbocsájtását.

A kórházvezetőknek péntek reggel 10-ig kell jelezniük a fent részletezett ágyellenőrzés megtörténtét, és a megfelelően felkészített ágyak számát is el kell küldeni.

Hány ágyat érint ez?

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő júniusi kimutatása szerint a teljes ágyszám 69 ezer volt (aktív és krónikus fekvőbetegellátás összesen). Ennek a 20%-a 13.800 ágyat jelent.

Fontos látni ugyanakkor, hogy a legutolsó állapot szerint (a júniusi NEAK-jelentés alapján) az aktív ágyak 53%-a, míg a krónikus ágyak 52%-a volt kihasznált. Vagyis júniusban még eleve 31.600 ágy állt üresen. Azóta várhatóan némiképp csökkent a szabad ágyszám, ahogy a betegek a nyár folyamán fokozatosan tértek vissza az ellátórendszerbe, de az kijelenthető, hogy a most elrendelt 20%-os rendelkezésre tartást a koronavírusos esetek számára meg tudják tenni az intézmények (az országos átlag legalábbis ezt mutatja, egyedi esetben persze lehetnek eltérések). Egyúttal a 13.800 ágy rendelkezésre tartása bőséges kapacitást jelent, ugyanis jelenleg 100 főt ápolnak kórházban, bár ennek a számnak a növekedése is várható a jelenlegi napi esetszámok mellett.

Várható volt

A tavaszi járvány idején a tárca a kórházi ágyak 50%-át szabadíttatta fel az intézményvezetőkkel (az eredetileg célul kitűzött 60% helyett), majd ez a járványhelyzet csillapodásával fokozatosan és jelentősen csökkent. Legutóbb már csupán a teljes ágyszám 10%-a volt készenlétben a koronavírusos betegek számára és május óta él az a szabály, hogy a két kiemelt kórházba – a Szent László Kórházba és a Korányiba - szállítják az új, súlyos állapotú koronavírusos betegeket. Ezzel megvalósulhatott a kórházak tehermentesítése és más kórházi ellátások fokozatos visszaállítása.

Az elmúlt hetekben azonban látványosan növekedni kezdett Magyarországon a koronavírus-fertőzöttek száma, egyre több közösségben jelenik meg a vírus. Fontos különbség azonban a tavaszi járványhelyzethez képest, hogy most inkább a fiatalok körében terjed a vírus, míg az előző hullám az idős, krónikus betegségben szenvedőket érintette. A friss fertőzöttek átlagéletkora 30 év körül van, a medián életkor 31 év az áprilisi 69 év után.

A járványhelyzet fő különbségéből fakad az is, hogy a kórházban ápoltak száma nem növekszik ennyire látványosan és a halálesetek száma sem, mert nem a veszélyeztetett embereket támadja most a vírus.

Az ATLO adatvizualizációval foglalkozó csapat által készített Koronamonitor ábrájából is jól leolvasható, hogy a kórházban ápoltak száma messze van még a tavaszi csúcsoktól, jelenleg 100 főnél van.

az összes kórházi esetszám azonban emelkedő trendet mutat, és másfél hónapos csúcson van.

Forrás: ATLO

Azt sem szabad elfelejteni ugyanakkor, hogy - a járványügyi védekező intézkedések szigorú betartása, esetleges új lépések elmaradása esetén - fennáll a kockázata, hogy a vírus terjedése olyan mértéket ölt, amikor már nem lehet teljes mértékben megvédeni a veszélyeztetett réteget. Érzékeli ezt a kormány is és az egészségügyi intézmények, nem véletlen, hogy az elmúlt napokban a kórházak és idősotthonok sorra jelentették be a látogatási tilalmat. Röst Gergely matematikus, a kormány döntéseit támogató kutatócsoport tagja a Portfolio-nak adott interjújában összehasonlításképp a floridai esetet említette meg, ami szerinte aggasztó.

"Ott is volt egy olyan periódus, amikor az esetszámok ugyan emelkedtek, de a kórházi kezelések és a halálozások száma nem. Emiatt kevésbé aggódtak az esetszám-növekedés miatt. Az esetszámok felfutását követően öt héttel viszont a halálozások számában is bekövetkezett a felfutás. Ha megnézzük az esetek életkori eloszlását hétről hétre Floridában, akkor azt látjuk, hogy több hét kellett ahhoz, hogy a vírus szétterjedjen más korosztályokban és eljusson az idősebbekig, és a sérülékeny csoportokig" - fejtette ki a szakértő. Ezért is fontos a készültség, minden tekintetben.

Tanult a kormány

Kásler Miklós levele alapján még két fontos megállapítás tehető:

A kormány tanult a tavaszi járványügyi helyzetből, az erőltetett nagy arányú és gyors ágyfelszabadításból (végül 50% mértékű volt) és annak következményeiből, ezért most jól láthatóan a fokozatosság elvét követi (10% után 20%-os felszabadítás). Abból a szempontból is tanult, hogy a fokozatosságnak köszönhetően ez a folyamat nem eredményezheti a betegek elbocsátását az intézményekből. Tavasszal a betegek hazaküldése komoly visszhangot váltott ki nemcsak idehaza.

Címlapkép: Védőruhába öltözött mentők egy koronavírussal fertőzött beteg szerepét eljátszó statisztát hoznak hordágyon a járványügyi bevetési egység gyakorlatán az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi tömbjében, Budapesten 2020. augusztus 27-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán