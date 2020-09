Megszólalt a virológus a magyar járványhelyzetről: lesz ez még sokkal rosszabb is

Az utóbbi napokban látott rekordnál lesz még sokkal magasabb aúj fertőzöttek száma Magyarországon – mondta az ATV-nek Jakab Ferenc virológus. A szakember szerint ugyan a halálozások száma még nem ugrott meg, de 4-5 hét múlva ez is változhat.

Világszerte versenyt futnak az idővel a vakcinafejlesztők, nem véletlenül: ez az egyetlen végleges módja a járvány megfékezésének. Jelenleg 130 vakcinafejlesztési projekt van folyamatban világszerte. Ebből 30 klinikai vizsgálati fázisban, 6 pedig már a harmadik fázisban van, ami – ahogy Jakab Ferenc virológus fogalmazott az ATV Start című műsorában –, már célvonal közeli állapot.

Ezekről – a harmadik fázisban tartó vakcinákról – év végén, következő év elején várhatóak előzetes eredmények – árulta el Jakab. Tudomása szerint a magyar kormány az angliai, oxfordi vakcinára kötött le 5 millió adagot, ami egyike a 6 harmadik fázisban lévő fejlesztésnek.

A virológus reményei szerint Európában 2021 első félévében kezdődhet meg a vakcinálási program.

Jakab szerint az elmúlt napok fertőzöttségi adatai valóban magasak, de arra figyelmeztet: lesz még ennél jóval magasabb is. Nyakunkon az ősz és a tél, a felsőlégúti fertőzések virágkora. Ezért,

ha már nyáron ilyen szintű az emelkedés, akkor az év utolsó szakaszában még drasztikusabb emelkedésre számíthatunk

– magyarázta.

Jakab Ferenc szerint nagyon fontos változás a fertőzöttek átlagéletkorának csökkenése. Tavasszal ugyanis ez 64 év volt, mostanra viszont egészen 31 évre csökkent, a halálozások száma ezért is nem emelkedett. Ugyanakkor, ahogy több szakértő is, Jakab Ferenc is felhívta rá a figyelmet: 4-5 hét múlva ez is megváltozik majd.

A szakma szerint ugyanis ennyi csúszás van az esetszám és a halálozási ráta emelkedése között, ennyi idő elteltével kerül át a fiatalabb populációról az idősebb korosztályra, hacsak nem teszünk ellen. Ebben a lakosságnak hatalmas felelőssége van – magyarázta Jakab.

Azt határozottan kijelentette: az egész járványnak egyedül egy biztonságos és hatékony vakcina vethet véget, és az is csak akkor, ha a lakosság legalább 50 százaléka beoltatja magát.

Soha máskor nem lesz vége

– fogalmazott.

Címlapkép: Getty Images