Kapaszkodik a magyar ipar

Júliusban tovább erősödött a magyar ipar az előző hónaphoz képest, azonban az éves indexek továbbra is visszaesést mutatnak. A grafikon V-alakja felfedezhető, azonban a lendületes kilábalás alábbhagyott. Az augusztus erős lehet, a kilátások azonban bizonytalanok.

Folytatódott a magyar ipar kilábalása júliusban, az előző hónaphoz képest 7,2%-kal nőtt a termelés a KSH előzetes adatai szerint. Az ipar tehát kezd magára találni a koronavírus-válság óriási sokkjából, azonban egyelőre távol van még a krízis előtti időszak teljesítménye. Ahogy az alábbi ábrán is látszik, az áprilisi mélypont óta elindult a V-alakú kilábalás az iparban, azonban júliusban egy kissé már ellaposodott a májusban és júniusban látott határozott fellendülés.

Az éves indexen is látszik az ipar kilábalása. Ezen a grafikonok azt is meg tudjuk mutatni, hogy az ipar visszaesése tavasszal mélyebb volt, mint a 2008-2009-es világgazdasági válság során, de a jóslatunk úgy tűnik, valóra válik, miszerint sokkal rövidebb ideig is tart a visszaesés, mint ameddig akkor tartott.

Júliusban 7,7%-kal maradt el a termelés naptárhatástól tisztított volumene az előző év azonos időszakában mérttől, azonban ez is szebb, mint az elmúlt hónapok igazán gyenge adatai voltak. A KSH értékelése szerint "a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene, jelentős visszaesés volt a legnagyobb súlyú járműgyártásban, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása emelkedett. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kismértékben csökkent." Ez pedig szintén arra mutat rá, hogy a legtöbb korlátozó intézkedés feloldása ugyan sokat segített az iparnak, de a konjunktúra még nem állt helyre, a koronavírus-válság továbbra is érezteti hatását.

A kormány jelzései szerint az augusztus már erősebb lehet. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a Portfolio konferenciáján azt mondta, hogy "meglepetést várnak" az augusztusi ipari termelési statisztikák kapcsán, amit a megugró júliusi megrendelésállománytól és a hagyományos augusztusi járműipari leállás elmaradásától várnak.

A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index 50 pont feletti értéke szintén jó jel, azonban ennek a mutatónak az előrejelző-erejét nem szabad túlbecsülni. Egyelőre annyi biztosnak tűnik, hogy a válság előtti dinamikát nem éri majd el az ipar a következő hónapokban, hiszen a koronavírus-járvány második hulláma úgy tűnik, hogy nem kerüli el Európát.

