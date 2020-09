Kirúgással fenyegetik az Ausztriában dolgozó magyarokat a határzár miatt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Dühös panaszok sokasága érkezett a szeptember 1-től hatályba lépett magyar határzár következményei miatt a Külgazdasági és Külügyminisztériumba, illetve a bécsi magyar nagykövetségre, utóbbi olyan jelzéseket kapott, hogy az Ausztriában ingázással dolgozó magyarok elbocsátás veszélyével szembesülnek a 30 km-es szabály miatt – írja körképében a Népszava. Sok nyugat-magyarországi kisebb vállalkozást is károsan érint ez a szabály: akadályozza a nyugat-európai munkáinak ellátását. A lap tudomása szerint a panaszokból kormányzati dokumentumok is készültek, amelyek szerint a felháborodás politikai kockázatokkal, a kormánypárt számára szavazatvesztéssel is járhat.